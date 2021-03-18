Morgan Stanley подключается к биткойнам

Morgan Stanley предложит своим клиентам инвестировать в биткойн. Он станет первым крупным банком, который откроет доступ к нескольким криптофондам, сообщает CNBC. Его получат квалифицированные инвесторы, имеющие под управлением Morgan Stanley активы на сумму не менее $2 млн. Они смогут вложить в биткойн до 2,5% от чистого капитала. Чем интересен новый продукт? И что означает его появление на рынке?

Глава криптоинвестиционного фонда Hash CIB Яков Баринский уверен, что Morgan Stanley удалось сделать биткойн более доступным, и клиенты это оценят. «Продукт совершенно не новый, но очень здорово, что Morgan Stanley начал предлагать эти продукты сам. Тот факт, что банк поставил его себе в линейку, говорит о том, что клиентам — и физлицам, и юрлицам — будет намного проще купить биткойн. Как показывает практика, для большинства private-банков и управляющих одним из ключевых аспектов участия в крипторынке является тот факт, может ли этот инструмент быть упакован таким образом, чтобы он ничем не отличался от других на балансе. Чтобы они могли сказать, что, допустим, вот у нас под управлением $1 млрд, и он состоит из каких-то активов. Они, в свою очередь, все у нас отражены на балансе по некой единой методологии. Вот это является ключевым»,— пояснил Баринский.

Открытие доступа к биткойн-фондам — закономерный шаг со стороны Morgan Stanley, считает аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. Но клиентам не стоит торопиться. Криптовалюту, по его мнению, ждет очередной обвал: «Последние недели резко падает количество биткойн-кошельков, с количеством биткойна больше 1 тыс. крупные держатели его продают. Параллельно с этим идет активный вывод этой монеты с криптобирж. Все те институционалы, которые сейчас в розницу распихивают биткойн, выводят их для своих клиентов. Если сопоставить эти два факта, вы получите такую картину: крупные держатели “битка” продают его в розницу, а это значит, что курс будет падать. Это не потому, что злой умысел есть у Morgan Stanley и других банков — так устроена жизнь. Когда идет наплыв розницы, это значит, что это конец тренда. Они правильно делают, что открывают доступ. Интерес к теме будет расти, но заходить надо не сейчас».

А в Bank of America уверены, что биткойн «непрактичен как средство сбережения или платежный механизм», поскольку его стоимость не привязана к инфляции и крайне волатильна. Угрозой для криптовалюты в будущем может стать и конкуренция со стороны центральных банков, ведь им ничего не мешает создать его аналог на собственных блокчейнах, полагают аналитики.

Иван Корякин