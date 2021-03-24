Госдума одобрила внесудебную блокировку клеветы в интернете

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий во внесудебном порядке блокировку в интернете информации, «которая порочит честь и достоинство лица и связана с обвинением в совершении преступления». Сейчас подобная информация может быть удалена только по решению суда.

Согласно документу, Роскомнадзор сможет блокировать сайты по требованию Генпрокуратуры. Постановление о блокировке Генпрокуратура будет выносить на основании заявления лица, которого ложно обвинили в преступлениях.

Как уточнил ТАСС, при голосовании законопроект поддержали только депутаты фракции «Единая Россия» (304 депутата). Против проголосовали 98 депутатов.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2021 года. Его авторами стали депутаты от «Единой России» Сергей Боярский, Игорь Станкевич и Андрей Альшевских, а также председатель комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от СР Валерий Газзаев. Опрошенные “Ъ” эксперты назвали инициативу «новым видом внесудебной юридической расправы», лишенной смысла в условиях распространения средств преодоления блокировок сайтов в интернете.

О документе — в материале “Ъ” «По запросам трудящихся».