В России могут разрешить внесудебную блокировку клеветы в интернете

В Госдуму внесен законопроект о внесудебной блокировке сайтов, содержащих недостоверные обвинения в совершении преступлений. Сейчас подобная информация может быть удалена только по решению суда.

«Существующие нормы не содержат действенного механизма непосредственной оперативной защиты граждан от распространения информации, порочащей их честь и достоинство или подрывающей репутацию. С учетом развития современных цифровых сервисов… представляется необходимым создание дополнительного механизма защиты прав и свобод граждан в цифровой среде»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно инициативе, Роскомнадзор сможет блокировать сайты по требованию Генпрокуратуры. Постановление о блокировке Генпрокуратура будет выносить на основании заявления лица, которого ложно обвинили в преступлениях. Авторами законопроекта стали депутаты от фракции «Единая Россия» Сергей Боярский, Андрей Альшевских и Игорь Станкевич, а также Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).

Как власти законодательно борются с информацией в интернете — в материале “Ъ” «Удалять и блокировать».