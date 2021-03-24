Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода «Мотор Сич», одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. Документ опубликован на официальном сайте президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины… "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей»,— говорится в документе.11 марта сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение, согласно которому предприятие «Мотор Сич» будет возвращено украинцам.

На сайте компании сообщается, что «Мотор Сич» является одним из ведущих предприятий в мире по выпуску авиадвигателей и газотурбинных установок. Его продукция используется на самолетах и вертолетах более чем в 100 странах мира.

Отметим, что в 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций завода. В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов «Мотор Сич». Они предусматривали блокировку активов, сокращение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и др. Причины санкций не разглашались. 20 марта суд в Киеве арестовал 100% акций «Мотор Сич».

Подробности читайте в публикации “Ъ” «Украина борется с утечкой моторов».