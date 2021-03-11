Украина национализирует завод по производству двигателей «Мотор Сич»

Украинский завод «Мотор Сич», один из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок, будет национализирован. Сейчас у предприятия есть акционеры из Китая. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, в госсобственность оно будет возвращено «конституционным способом».

«Речь идет о предприятии "Мотор Сич" в Запорожье. На сегодняшний день принято решение, согласно которому предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу. Будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время»,— сказал господин Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО (цитата по «Интерфаксу»).

На сайте предприятия сообщается, что «Мотор Сич» является одним из ведущих предприятий в мире по выпуску авиадвигателей и газотурбинных установок. Его продукция используется на самолетах и вертолетах более чем в 100 странах мира.

В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов «Мотор Сич». Они предусматривали блокировку активов, сокращение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и др. Причины санкций не разглашались. МИД КНР заявил, что «категорически против» применения односторонних санкций в отношении китайских предприятий.

Подробности — в материале “Ъ” «Украина борется с утечкой моторов».