Суд в Киеве арестовал 100% акций «Мотор Сич»

Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте 100% акций АО «Мотор Сич» и имущественного комплекса. Они переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Сейчас Главное следственное управление Службы безопасности Украины (СБУ) проводит досудебные расследования дела «Мотор Сич» по двум направлениям. Первое — по признакам преступлений, предусмотренных ст. 14, 15, 111 и 113 УК Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ). Второе — по признакам преступлений, предусмотренных ст. 209, 212, 233 и 364 УК. Следователи изучают возможные нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

На сайте предприятия сообщается, что «Мотор Сич» является одним из ведущих в мире по выпуску авиадвигателей и газотурбинных установок. Его продукция используется на самолетах и вертолетах более чем в 100 странах мира.

«Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинского “Мотор Сич” — вопрос национальной безопасности»,— заявил председатель СБУ Иван Баканов.

В марте стало известно, что завод «Мотор Сич», один из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок, будет национализирован. Сейчас у предприятия есть акционеры из Китая. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, в госсобственность оно будет возвращено «конституционным способом».

В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов «Мотор Сич». Они предусматривали блокировку активов, сокращение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и др. Причины санкций не разглашались.

Подробности читайте в публикации “Ъ” «Украина борется с утечкой моторов».