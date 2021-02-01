Украина борется с утечкой моторов

В отношениях между Украиной и Китаем назревает кризис. МИД КНР в понедельник выступил в защиту китайских инвестиций на Украине. Заявление прозвучало после введения Киевом санкций в отношении китайских акционеров предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». Против сделки по продаже им 56% акций предприятия ранее не раз выступали в Вашингтоне. Это не первый случай, когда американо-китайские торговые войны затрагивают Украину. Так, в декабре сообщалось, что украинские власти пообещали не использовать оборудование китайской Huawei в правительственных зданиях.

В МИД КНР в понедельник заявили, что выступают «категорически против» применения односторонних санкций в отношении китайских предприятий. «Надеемся, что украинская сторона в соответствии с юридическими нормами обеспечит защиту законных прав компаний и инвесторов КНР»,— отметил официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь.

Такая реакция последовала в ответ на введение Киевом санкций в отношении китайских акционеров «Мотор Сич». В черный список попали главный акционер Ван Цзин и четыре связанные с ним компании — Beijing Xinwei Technology Group Co, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co (Пекин), Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг). Подписанный в прошлую пятницу указ предусматривает:

блокировку активов фигурантов черного списка,

сокращение торговых операций с ними,

частичное или полное прекращение ими транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Указ был подписан по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины. Причины санкций не разглашались.

Отметим, что 16 января Министерство торговли США постановило: компания Skyrizon («дочка» китайской Beijing Xinwei Technology Group) в конечном счете может использовать сотрудничество с США «в военных целях» и поэтому взаимодействие с ней Вашингтона должно быть ограничено. По словам тогдашнего министра торговли Уилбура Росса, стремление Skyrizon «приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США».

«Мотор Сич» — предприятие стратегического значения для Украины и один из мировых лидеров в производстве авиационных двигателей для гражданской и военной авиации. С 2016 года фактический владелец предприятия Вячеслав Богуслаев провел серию сделок по продаже контрольного пакета акций — как своих собственных, так и контролируемых им через офшорные компании. В 2017 году на трансакции обратили внимание в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ), поставив вопрос о законности продаж. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), 56% акций предприятия перешли инвесторам, аффилированным с фирмой Skyrizon. В том же году СБУ возбудила уголовное дело по факту подготовки диверсии, «направленной на ослабление государства из-за разрушения "Мотор Сич"». В результате Шевченковский суд Киева наложил арест на те самые 56% акций предприятия. 5 декабря 2020 года китайские инвесторы уведомили Киев о подаче иска в международный арбитраж с намерением требовать компенсации в $3,5 млрд из-за нарушения их прав.

Комментируя введенные против них санкции, в Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co заявили, что основная цель ограничений — препятствование инвестициям в «Мотор Сич». «Skyrizon, как акционер компании "Мотор Сич", будет незаконно лишена своих законных прав, обязанностей и обязательств, также компания будет вынуждена прервать общепринятые деловые отношения с украинской компанией "Мотор Сич", что повлечет за собой огромные необратимые убытки»,— говорится в заявлении на недавно созданном сайте китайских инвесторов.

По их мнению, украинские власти, с которыми Skyrizon c 2017 года ведет переговоры, исключили «любую возможность примирения между двумя сторонами».

Действительно, президент Украины Владимир Зеленский заявил накануне в интервью изданию Axios, которое вышло на американском канале HBO, что в течение своего президентства точно не допустит продажу контрольного пакета акций «Мотор Сич». При этом он заверил, что Китай никоим образом не угрожает Украине. «Бизнес Соединенных Штатов представлен в Украине, но в то же время китайский бизнес также представлен,— сказал он.— Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, если бизнес, определенная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, они могут присутствовать в вашей стране».

Между тем в последнее время Украина все больше отказывается от сотрудничества с КНР в чувствительных для Вашингтона сферах. Так, 23 декабря стало известно, что власти решили демонтировать все оборудование китайской компании Huawei, установленное в здании МИДа и других правительственных учреждениях. Об этом, однако, сообщили не в Киеве: соответствующее заявление сделал в Twitter тогдашний заместитель госсекретаря США Кит Крак. Он также напомнил, что ранее украинские власти отказались от сотрудничества с Huawei в проекте создания «умного города», отдав предпочтение американской Cisco. «Это — мудрые решения»,— заключил дипломат.

Отметим, что в США также неоднократно выступали против продажи китайским инвесторам «Мотор Сич», выражая свою обеспокоенность.

В 2019 году тогдашний временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор отметил, что Вашингтон рассчитывает на новую сделку по «Мотор Сич» с привлечением американских или любых других, за исключением китайских, инвесторов. А консервативная газета The Washington Times в 2018 году даже назвала сделку ударом в спину со стороны Киева.

Марина Коваленко