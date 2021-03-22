Бензин в России продолжает дорожать

Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 15 по 19 марта увеличились на 14 коп. по сравнению с предыдущей неделей, до 44,83 руб. за литр. Стоимость бензина Аи-95 выросла на 11 коп., до 48,21 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 5 коп., до 49,48 руб. за литр, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.

Наибольший рост цен на Аи-92 (+17 коп.) зафиксирован в Уральском и Южном федеральных округах — на 17 коп., до 43,58 руб. за литр и 45,49 руб. за литр соответственно. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 53 527 руб. за тонну (–1197 руб.). Средние оптовые цены снизились на 899 руб., до 53 969 руб. за тонну.

Безнин Аи-95 более всего подорожал в Сибирском федеральном округе — на 15 коп., до 47,34 руб. за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-95 снизились на 644 руб., до 55 512 руб. за тонну. Средние оптовые цены упали на 561 руб., до 55 703 руб. за тонну.

Авиационный керосин в аэропортах страны подорожал на 586 руб., цена составила 51 582 руб. за тонну.

Напомним, независимые АЗС попросили правительство увеличить минимальные нормативы продаж топлива на бирже с 11% до 15% для того, чтобы стабилизировать оптовые цены для увеличения маржи на заправках. В письме Российского топливного союза говорится, что из всех нефтекомпаний нормативы продаж существенно перевыполняет лишь «Роснефть», которая продала в прошлом году более половины объема поставок бензина всеми крупными нефтекомпаниями, а увеличение норматива с 10% до 11% не оказало влияния на цены.

Подробности — в материале “Ъ” «Бензин тянут на биржу».