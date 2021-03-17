Бензин тянут на биржу

Независимые АЗС просят правительство увеличить минимальные нормативы продаж топлива на бирже с 11% до 15% для того, чтобы стабилизировать оптовые цены для увеличения маржи на заправках. Они заявляют, что из всех нефтекомпаний нормативы продаж существенно перевыполняет лишь «Роснефть», которая продала в прошлом году более половины объема от поставок бензина всеми крупными нефтекомпаниями, а увеличение норматива с 10% до 11% не оказало влияния на цены. Теперь независимые АЗС хотят заставить и других поставщиков продавать больше. Эксперты считают, что для ряда крупных нефтекомпаний «чрезмерное увеличение норматива» может привести к проблемам с обеспечением собственных АЗС.

Российский топливный союз (РТС) просит правительство увеличить минимальные нормативы для нефтекомпаний по продаже бензина на бирже до 15% от производства. Об этом говорится в письме (есть у “Ъ”) от 15 марта главы союза Евгения Аркуши к вице-премьеру Александру Новаку. В феврале минимальные нормативы по бензинам увеличились с 10% до 11%, но фактически нефтяники превышают эти уровни почти вдвое, и, по мнению главы РТС, изменения не оказали существенного влияния на устойчивость биржевых цен. В Минэнэрго перенаправили вопрос “Ъ” в аппарат Александра Новака, где заявили, что предложение РТС находится «в проработке». В ФАС и нефтекомпаниях “Ъ” не дали оперативных комментариев.

В 2020 году на торгах было продано 8,2 млн тонн бензина, 21,4% от совокупного объема производства, сообщается в письме. При этом крупные нефтекомпании (доминирующие производители) реализовали 7 млн тонн бензина, или 89% от продаж. Из них 51% (3,6 млн тонн) продала «Роснефть», которая единственная из всех нефтекомпаний существенно перевыполняет биржевые нормативы. По мнению господина Аркуши, «на "Роснефть" ложится высокая социальная нагрузка по обеспечению внутреннего рынка», при этом продажи других крупных нефтекомпаний остаются близкими к нормативным. В этой ситуации, считает глава РТС, даже незначительное снижение объемов продаж «Роснефтью» влияет на рост биржевых индикаторов. Таким образом, Евгений Аркуша предлагает перераспределить «социальную нагрузку с одной компании на все доминирующие компании», что позволит придать большую устойчивость ценам на бензин и «следовательно, придать их формированию системный характер». Кроме того, аналогичное требование должно быть, по мнению главы РТС, распространено не только на доминирующих поставщиков.

Если предложение РТС будет реализовано, это стимулирует снижение отпускных цен НПЗ на бензин, считает глава «Петромаркета» Иван Хомутов, что в текущих условиях просто необходимо независимым АЗС.

Так, по состоянию на 12 марта чистая маржа торговли Аи-92 на нефтебазах составляла минус 24 руб. на тонну, на АЗС — минус 1,5 руб. на литр, отмечает он, причиной этого служат высокие цены производителей бензина.

В условиях сдерживания розничных цен на топливо единственным вариантом решения проблемы является снижение отпускных цен НПЗ, считает господин Хомутов.

Тем не менее в вопросе дальнейшего увеличения нормативов продаж на бирже необходимо учитывать, что значительная часть АЗС принадлежит крупным нефтекомпаниям и часть выпуска топлива компании реализуют через собственные розничные сети, отмечает Евгений Тыртов из Vygon Consulting. Чрезмерно высокий норматив поставок может привести к проблемам с обеспечением собственных АЗС нефтекомпаний.

Дмитрий Козлов