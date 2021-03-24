Курская особая экономическая зона получила название «Третий полюс»

Создающаяся в Курской области особая экономическая зона (ОЭЗ) получила название «Третий полюс». Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Как объяснил гендиректор АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» Артур Романенко, название отсылает к исследованию Курской магнитной аномалии. «В 1977 году ученые Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта при изучении аномалии впервые сообщили о существовании "третьего полюса" нашей планеты. У нас он магнитный. Также при формировании участков ОЭЗ появились три больших кластера», — рассказал господин Романенко.

В ОЭЗ вошли 22 земельных участка в Железногорске и Железногорском районе общей площадью более 245 га. Первыми резидентами готовы стать компании «МГБЖ», «Вагонмаш» и «ТД Кварц». Якорным проектом ОЭЗ станет строительство завода по производству горячебрикетированного железа с заявленным объемом инвестиций в 40 млрд руб.

Подробнее о проекте ОЭЗ читайте в интервью курского губернатора “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков