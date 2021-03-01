«Металлоинвест» планирует построить в Курской области завод ГБЖ за 40 млрд рублей

Компания «Михайловский ГБЖ» (на 55% принадлежит холдингу USM, на 45% – структуре «Металлоинвеста» АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева») намерена построить в Железногорске Курской области завод горячебрикетированного железа. Об этом сообщила пресс-служба «Металлоинвеста».

Строительство завода оценивается в 40 млрд руб. без НДС. Мощность нового производства составит более 2 млн т в год. Новое производство планируется запустить в первой половине 2024 года. В Железногорске будет создано около 400 высококвалифицированных рабочих мест.

Губернатор Роман Старовойт на оперативном совещании отметил, что власти вели с компанией переговоры о реализации проекта около полугода. «Это фабрика из так называемой "зеленой" металлургии, она экологически безопасна, там используются безуглеродные технологии. Предприятие будет одним из крупнейших в мире по производству горячебрикетированного железа», — добавил господин Старовойт.

Александр Прытков