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В Армении отменили военное положение

Парламент Армении отменил военное положение в стране. Оно было введено 27 сентября 2020 года на фоне военных действий в Нагорном Карабахе.

За отмену военного положения проголосовали 118 депутатов, против — один. Также один депутат воздержался.

Накануне, 23 января, о намерении провести голосование по отмене военного положения в стране заявил спикер парламента Арарат Мирзоян. Отмена военного положения является одним из обязательных условий для проведения внеочередных парламентских выборов. Они назначены на 20 июня.

О проведении внеочередных выборов — в материале “Ъ” «Из кризиса в Армении выходят досрочно».

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