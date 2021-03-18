Пашинян объявил о внеочередных выборах парламента Армении

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня, объявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он сказал, что решение об их проведении было принято по итогам встречи с лидером оппозиционной фракции «Процветающей Армении» Гагиком Царукяном и с учетом позиции президента страны Армена Саркисяна.

«Я провел встречу с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. В ходе встречи мы отметили, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации — досрочные парламентские выборы. Принимая во внимание те консультации, которые я провел с президентом, фракцией "Мой шаг", лидером фракции "Просвещенная Армения" Эдмоном Марукяном, 20 июня этого года в республике пройдут внеочередные парламентские выборы»,— написал господин Байден в Facebook (перевод ТАСС).

Отметим, что с 27 сентября 2020 года в Армении действует военное положение, введенное во время обострения ситуации в Нагорном Карабахе. «Выборы в Национальное собрание (парламент.— “Ъ”) во время военного или чрезвычайного положения не проводятся»,— указано в п. 2 ст. 91 конституции Армении.

Политическая обстановка в Армении обострилась в феврале вследствие конфликта Никола Пашиняна с руководством Генштаба вооруженных сил страны. Поводом стало увольнение первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна, последовавшее за критикой слов Никола Пашиняна о невзорвавшихся ракетах комплексов «Искандер». Господин Пашинян дважды направлял президенту ходатайство об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. По заявлению премьера, господин Гаспарян освобожден от занимаемой должности, а врио главы Генштаба стал Степан Галстян. 18 марта Административный суд Армении оставил господина Гаспаряна на своем посту.

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