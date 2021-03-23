Вакцинации придадут ускорение

Власти планируют привить 30 млн россиян к середине июня. Пока же вакцинировались немногим больше 6 млн. Владимир Путин во время совещания по ситуации с вакцинацией потребовал увеличить темпы прививочной кампании. От этого, как подчеркнул президент, зависит, когда власти отменят ограничения. До конца месяца начнется массовая вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона» и масштабное производство вакцины «КовиВак». А центр имени Гамалеи в течение года намерен разработать вариации «Спутника V» для разных категория граждан, в том числе и для детей. Подробности — у Александра Рассохина.

То, что дети и подростки в последнюю очередь получают вакцину, — история стандартная. Сначала такие препараты испытывают на добровольцах от 18 до 60 лет, затем — на более пожилых, которые в группе риска. И только потом переходят на самую молодую категорию с крепким иммунитетом.

Вакцина от коронавируса для детей должна появиться до конца года, рассказал 22 марта директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Предполагается, что препарат будет в виде капель для носа — без побочных эффектов, но, возможно, с меньшей эффективностью.

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Впрочем, не исключено, что клинические испытания затянутся. Ведь вакцина должна исследоваться на детях, а значит, необходимо разрешение родителей, подчеркивает научный журналист, врач-терапевт Алексей Водовозов. Например, американская Moderna смогла найти добровольцев для таких испытаний исключительно в семьях медиков. Вероятно, со сложностями столкнутся и российские разработчики.

«У них со взрослыми не срослось. Планировали же 40 тыс., а остановились в итоге на менее 30 тыс. Строго говоря, все желающие кончились. Я не знаю, что будет с детьми — там антипрививочные настроения, особенно в отношении детей, выражены очень ярко, потому что если я сам не привился, чего это я вам своего ребенка отдам?

Но мне кажется, что до конца года это вполне реально.

Если не наберут нужное количество, просто сделают на меньшем. Но если удастся набрать человек 30, то, да, будут проблемы. Если человек 150 – 200, это будет очень здорово. В принципе, этого достаточно, чтобы определенной возрастной группе разрешить новую форму препарата», — считает Алексей Водовозов.

Как рассказали в Центре имени Гамалеи, сначала вакцину будут испытывать на подростках от 12 до 17 лет, затем от 8 до 12 и так далее. Вероятно, стоит ждать вариации вакцины и для разных категорий граждан, признает глава Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, декан медицинского факультета СПбГУ Петр Яблонский: «У нас много пациентов с различными иммунодефицитами. Это не только ВИЧ, это пациенты после трансплантации органов, это пациенты, получающие генномодифицированные препараты. Иммунитет этих пациентов, конечно, требует учета при проведении даже стандартных медицинских процедур».

Помимо интраназальной формы «Спутника V», Центр имени Гамалеи разрабатывает и облегченную модификацию, которая состоит только из одного компонента вакцины.

Ожидается, что лайт-версия поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы.

По словам разработчиков, в перспективе ей также можно будет прививать детей, а также тех, кто ранее перенес коронавирус. Врач-иммунолог Владимир Болибок напоминает, что антитела формируются далеко не у всех переболевших, а лайт-версия позволит повысить иммунитет.

«Для того чтобы все-таки антитела появились, делать полные две дозы особого смысла нет, потому что первую дозу они получили естественным путем, заразившись, а второй дозой будет “Спутник Лайт”. И опять же, если будет разрешение на “Спутник Лайт” для младших возрастов — у нас существует проблема с вакцинацией детей, так как сейчас подходящего препарата нет, — то будет просто замечательно», — отметил Владимир Болибок.

Пока же вакциной от коронавируса в России привились немногим больше 6 млн человек. И этого недостаточно, признал Владимир Путин.

Впрочем, производители обещают нарастить объемы. И к 15 июня, как уверяет глава Минпромторга Денис Мантуров, власти смогут привить 30 млн россиян. Но насколько реалистичны эти планы — большой вопрос, признает профессор кафедры управления и экономики здравоохранения Высшей школы экономики Василий Власов: «Возникает старый вопрос: хотят ли русские вакцинации? Такое впечатление, что они по-прежнему не очень ее хотят. Во-вторых, по-видимому, на внутреннее потребление отправляется небольшое количество вакцины, поэтому процесс и идет ни шатко ни валко. То, что у нас не получается быстро развить большое производство, вполне естественно. Я не удивлюсь, если, действительно, дело в сложности развертывания большого производства. В принципе, это дело победимое, но это требует больших усилий».

С другой стороны, помимо «Спутника V», на рынок выходят и другие отечественные препараты. До конца месяца должна стартовать массовая вакцинация разработкой новосибирского центра Вектор «ЭпиВакКорона». Близок к этому и Центр имени Чумакова со своим препаратом «КовиВак», который в ближайшие недели поступит в гражданский оборот. В правительстве обещают, что всего к середине лета в России будет создано 80 млн доз вакцин.