Суд оценил сквернословие

В Екатеринбурге оглашен первый приговор по делу о протестах против строительства храма Святой Екатерины. 31-летний местный житель Станислав Мельниченко приговорен к шести месяцам исправительных работ за оскорбление полицейского в штатском. Гособвинение настаивало на менее суровом наказании — 360 часов обязательных работ. Подсудимый и его защита намерены обжаловать приговор.



В понедельник мировой судья судебного участка №8 Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга Андрей Филатов признал виновным в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ) 31-летнего жителя города Станислава Мельниченко, участвовавшего в акциях протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра в мае текущего года. «Ему назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ. Кроме того, 10% зарплаты господина Мельниченко ежемесячно будет удерживаться в пользу государства»,— пояснили в суде. На прениях сторон прокуратура просила более мягкого наказания — 360 часов обязательных работ. Более строгий приговор был назначен из-за того, что ранее подсудимый уже привлекался к обязательным работам, но это к исправлению не привело.

Напомним, протесты против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера около театра драмы начались 13 мая. За четыре дня задержали более 100 человек, около 30 арестовали. После этого президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди горожан, мэрия Екатеринбурга начала сбор предложений по альтернативным площадкам для строительства храма. Позже Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права строить храм в сквере. Опрос о месте строительства проведут в середине октября. Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

По версии следствия, активист Мельниченко, участвуя в акции против строительства храма 14 мая, «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес специалиста отделения по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу Евгения Крюкова: якобы сказал в адрес сотрудника слова «мусор» и «д…б». При этом в слове «мусор» лингвистические признаки «неприличной формы выражения» эксперты не нашли. По данным следователей, полицейский находился при исполнении должностных обязанностей, но был в штатском. Сам он утверждал, что сообщал обвиняемому о своей принадлежности к правоохранительным органам, но удостоверения не показывал. Несколько силовиков в своих показаниях подтвердили это, а предъявление удостоверения якобы видел тайный свидетель (его от зала суда скрыли простыней).

Пострадавший Евгений Крюков на приговор не явился, обвиняемый также отсутствовал. Ранее подсудимый Мельниченко вину не признавал. Он, по словам прокурора, не смог ответить, кому именно адресовал слово «мусор», поскольку «называет так всех хороших и плохих людей». Его адвокат Алексей Бушмаков заявил о планах обжаловать приговор. «В его действиях нет состава преступления, которое ему вменяют. Это чрезмерно суровое наказание»,— сообщил он.

Всего известно о четырех уголовных делах, связанных с протестами вокруг храма. 12 июля сотрудники региональных УФСБ и СКР провели обыски у участников акций Максима Корчемкина, Татьяны Маркиной и Евгения Березняка в рамках уголовного дела о массовых беспорядках (ч. 3 ст. 212 УК РФ). Подозреваемым по уголовному делу по факту повреждения забора во время протестов (ч. 1 ст. 167 УК РФ) стал Евгений Старцев. ООО «Храм Святой Екатерины» оценило ущерб от сноса забора в 923 тыс. руб. Активиста Вадима Панкратова обвинили в применении насилия по отношению к полицейскому (ст. 318 УК РФ). По версии следствия, в ночь с 13 на 14 мая во время задержаний участников акций он и еще несколько человек окружили полицейский автомобиль. В ходе словесного конфликта с полицейскими он якобы ударил подполковника Антона Трошина свернутой газетой. А в начале августа стало известно о возбуждении пока бесфигурантного уголовного дела по ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

Анна Лапина