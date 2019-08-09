Какие уголовные дела были возбуждены после протестов

СКР продолжает расследование пяти уголовных дел по факту протестов в сквере. Одно из них возбуждено по факту оскорбления активистом Станиславом Мельниченко сотрудника отделения местной полиции по связям со СМИ Евгения Крюкова (ст. 319 УК РФ). Известно, что во время акций протеста Станислав Мельниченко выступал за строительство храма, а сотрудник полиции был одет в гражданскую одежду и не предъявлял удостоверения.

12 июля сотрудники региональных УФСБ и СКР провели обыски у участников акций Максима Корчемкина, Татьяны Маркиной и Евгения Березняка в рамках уголовного дела о массовых беспорядках (ч.3 ст.212 УК РФ). Подозреваемым по уголовному делу по факту повреждения забора во время протестов (ч.1 ст.167 УК РФ) стал Евгений Старцев. ООО «Храм Святой Екатерины» оценило ущерб от сноса забора в 923 тыс. руб.

Активист Вадим Панкратов был обвинен в применении насилия по отношению к полицейскому (ст.318 УК РФ). По версии следствия, в ночь с 13 на 14 мая, во время задержаний участников акций, он и еще несколько человек окружили полицейский автомобиль. В ходе словесного конфликта с полицейскими, он якобы ударил подполковника Антона Трошина свернутой газетой. 7 августа стало известно о расследовании уголовного дела по ч.1 ст.213 УК РФ («Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия»). О наличии фигурантов в нем неизвестно.