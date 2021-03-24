ЕС отложил «стратегические дебаты» по России до очного саммита лидеров

Председатель Евросовета Шарль Мишель расскажет о переговорах с президентом России Владимиром Путиным на саммите лидеров Евросоюза 25–26 марта, который пройдет в формате видеоконференции. По его словам, это нужно для более «стратегических дебатов» по отношениям с Россией, которые пройдут на очной встрече лидеров стран ЕС.

«Что касается России, то я предлагаю информационный пункт (в повестке.— “Ъ”) и поделюсь с вами результатами моих последних контактов с президентом Путиным в преддверии более стратегических дебатов по этому вопросу на нашем следующем, очном заседании Европейского совета»,— говорится в с приглашении лидерам ЕС на саммите. Оно опубликовано на сайте Европейского совета.

На видеоконференцию приглашен президент США Джо Байден. Белый дом ранее сообщил, что он намерен обсудить «общие внешнеполитические интересы, включая Китай и Россию».

Переговоры господина Путина и господина Мишеля прошли 22 марта. В комментариях по итогам беседы обе стороны дали понять, что нынешнее состояние отношений между Москвой и Брюсселем их не устраивает.

Подробнее о переговорах — в материале “Ъ” «"Санкции против России ставят под вопрос какое-либо взаимодействие"».