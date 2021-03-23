Байден намерен обсудить Россию и Китай на саммите ЕС

Президент США Джо Байден примет участие в саммите Евросовета 25 марта в онлайн-формате. Среди прочего в ходе встречи будут обсуждаться Китай и Россия.

На саммит лидеров ЕС господина Байдена пригласил председатель Евросовета Шарль Мишель. Президент США обсудит свое намерение возродить отношения с Евросоюзом. Также планируется обсудить сотрудничество в борьбе против пандемии, проблему изменения климата и расширение торговых отношений.

«Он (президент США.— “Ъ”) также обсудит общие внешнеполитические интересы, включая Китай и Россию»,— говорится в сообщении Белого дома.

Ранее Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин намерен подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы. Он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете угрозы от России.

Господин Байден поддержал развитие трансатлантических отношений, в том числе по линии НАТО. «США полностью привержены альянсу НАТО, и я приветствую желание Европы больше вкладываться в военные возможности, которые позволяют нам обеспечивать объединенную оборону»,— сказал он.

О внешней политике США читайте в публикации “Ъ” «Европа обайденела».