«Санкции против России ставят под вопрос какое-либо взаимодействие»

Евросоюз все активнее задействует новый механизм введения санкций за нарушения прав человека за рубежом. В понедельник под ограничительные меры ЕС попали граждане России, Китая и Мьянмы. По решению глав МИД стран ЕС, санкции введены против еще двоих россиян — теперь, как ожидается, Москва примет зеркальные меры. Дискуссию о будущем взаимоотношений России и ЕС продолжат на этой неделе лидеры стран Евросоюза. В качестве подготовки глава Евросовета Шарль Мишель созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, однако оба были не слишком довольны беседой.

Президент России Владимир Путин провел в понедельник телефонный разговор с бывшим премьер-министром Бельгии, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В комментариях по итогам беседы обе стороны дали понять, что нынешнее состояние отношений между Москвой и Брюсселем их не устраивает. «Владимир Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-еэсовских связей, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров»,— отмечается в сообщении Кремля. Россия, как утверждают в Москве, готова «к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом», но реальной встречной заинтересованности пока не видит.

«В настоящее время сохраняются разногласия во многих областях»,— дипломатично признали и в ЕС.

«Председатель Мишель высказал мнение, что связи между РФ и ЕС находятся на низком уровне, и подтвердил приверженность "пяти принципам" (ранее согласованным ЕС для определения формата взаимоотношений с Москвой.— “Ъ”)»,— говорится на сайте Евросовета.

Разговор двух лидеров состоялся на фоне новостей о решении Совета ЕС ввести ограничительные меры в отношении 11 физических и четырех юридических лиц, «несущих ответственность за серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека в различных странах мира». Министры иностранных дел 27 стран ЕС согласились ввести санкции в отношении двух граждан РФ («за пытки и репрессии в отношении представителей ЛГБТИ-сообщества и политических оппонентов в Чеченской Республике России»), КНР, КНДР, Ливии, Южного Судана и Эритреи.

Двое россиян в списке — это вице-премьер Чечни и экс-глава СОБРа «Терек» Абузайд Висмурадов и бывший глава полиции Аргуна Аюб Катаев.

Им будет запрещен въезд в ЕС, а их активы в странах ЕС, если таковые имеются, будут заморожены. Первого в документах ЕС называют «неофициальным телохранителем главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова». Как отмечается в мотивировочной части, оба якобы лично курировали «начавшиеся в 2017 году систематические преследования», аресты, пытки и убийства в Чечне представителей ЛГБТИ-сообщества и политических оппонентов руководителя республики Рамзана Кадырова. «Согласно многочисленным свидетельствам, Аюб Катаев лично надзирал и принимал участие в пытках задержанных»,— отмечается в официальном документе ЕС.

Абузайд Висмурадов, которого в Чечне лучше знают по позывному «Патриот», дружит с Рамзаном Кадыровым со школьной скамьи и считается самым преданным чеченскому лидеру человеком. Главная обязанность господина Висмурадова, какую бы должность он формально ни занимал,— обеспечение персональной безопасности главы Чечни и членов его семьи. Именно поэтому, несмотря на относительно скромную должность вице-премьера, в иерархии чеченской власти господин Висмурадов фактически занимает второе место после своего босса Рамзана Кадырова. В отличие от других чиновников чеченской администрации господин Висмурадов никогда не подвергается публичной критике со стороны Рамзана Кадырова, неотлучно находится рядом со своим начальником, хотя формальная должность и не предполагает этого. Господин Висмурадов известен и как человек, которому Рамзан Кадыров доверяет не только свою безопасность, но и выполнение особо деликатных поручений, связанных в том числе и с использованием силовых ресурсов. В Чечне полагают, что господин Висмурадов вовлечен в самые сокровенные тайны главы Чечни, связан с ним такими обязательствами, которые делают невозможным разрыв.

Напомним, еще несколько россиян попали под европейские санкции ранее в связи с делом оппозиционера Алексея Навального. В обоих случаях ввести ограничительные меры против граждан РФ за действия, совершенные за пределами ЕС, позволил новый санкционный механизм, появившийся в конце прошлого года. В европейской прессе его сразу же назвали «европейским "актом Магнитского"» (по аналогии с таким же американским законом): он позволяет вводить персональные санкции против нарушителей прав человека в разных странах.

По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, ответные меры со стороны Москвы будут «приняты и объявлены». «Санкции ЕС против России ставят под вопрос какое-либо взаимодействие с Евросоюзом»,— отметил он в понедельник, выступая в комитете Госдумы по международным делам на круглом столе по теме «Россия—Европа: реалии и перспективы». Правда, по словам европейских дипломатических собеседников “Ъ”, российская сторона чаще держит в секрете, против кого из граждан стран Запада введены санкции или кому запрещен въезд, не сообщая об этом даже европейским посольствами в Москве. Если санкции ЕС формально можно опротестовать, то выйти из-под режима российских санкций более затруднительно, тем более если фигурант о них не знает.

В прошлые годы западные политики и депутаты иногда узнавали о запрете на въезд в страну прямо на границе, однако в условиях пандемии и такая возможность фактически сведена к минимуму.

Пекин, в свою очередь, уже ввел ответные санкции в отношении 10 граждан ЕС и четырех организаций из ЕС. В ответ на обвинения в репрессиях в отношении уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне в КНР потребовали от ЕС «прекратить читать нотации» Китаю и обвинили в распространении «лжи и дезинформации».

В понедельник на брифинге в МИД КНР санкционную практику западных стран раскритиковала и официальный представитель ведомства Хуа Чуньин. «Китай и Россия всегда решительно выступали против того, что США и небольшое число других стран, но особенно США, при любом удобном случае вводили незаконные односторонние санкции в отношении других стран и прибегали к применению экстерриториальной юрисдикции»,— заявила она. «РФ и КНР необходимо укреплять стратегическое сотрудничество, совместными усилиями обеспечивать беспристрастность и справедливость, а также противостоять гегемонии, травле и бесчинствам»,— призвала дипломат. Возможность обсудить взаимодействие и координацию в этой области представилась в тот же день: как раз в понедельник на переговоры с китайским коллегой прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дискуссия о дальнейшем формате взаимоотношений с Россией теперь продолжится внутри Евросоюза. Уже несколько месяцев в ЕС идут дискуссии на экспертном уровне о будущем отношений с Москвой — именно они подтолкнули главу европейской дипломатии Жозепа Борреля впервые за несколько лет посетить с визитом российскую столицу, а господина Мишеля — созвониться в понедельник с Владимиром Путиным. Отношения с Россией (помимо утверждения санкций) обсудили в понедельник и министры иностранных дел ЕС. Финальным аккордом должна была стать запланированная на март дискуссия на уровне лидеров ЕС. Правда, теперь из-за третьей волны коронавируса в ряде европейских стран саммит 25–26 марта пройдет в онлайн-режиме.

Галина Дудина, Николай Краснов