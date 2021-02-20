Европа обайденела

США вернулись на международную арену и более не оставят Европу наедине с угрозами со стороны Китая и России. Об этом заявил американский президент Джо Байден в ходе виртуальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности. Его горячо поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель, объявившая о необходимости выработки общей трансатлантической стратегии отношений с Россией. В пользу диалога с Москвой высказался только президент Франции Эмманюэль Макрон. Представителей России на мероприятие не позвали.

Мюнхенская конференция — пожалуй, главный международный форум по безопасности после сессий Генассамблеи ООН. С 1963 года она по традиции проходила в столице Баварии в январе-феврале, но из-за пандемии организаторы решили на сей раз перенести ее (предварительно) на май. При этом ожидалось, что именно на этой площадке представитель новой администрации США — вице-президент или госсекретарь — заявит о восстановлении трансатлантического альянса в том виде, каким он был до прихода к власти предыдущего американского президента Дональда Трампа. Чтобы не откладывать столь долгожданное для европейских союзников США программное заявление, было решено провести специальную онлайн-сессию конференции. Выступить на ней согласился сам Джо Байден.

Официальных представителей РФ на мероприятие впервые с 1995 года не позвали.

Но это объяснимо: сессия была фактически полностью посвящена празднованию возрождения американо-европейского альянса. Единственным появившимся в кадре человеком из России стал эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев, которому как участнику программы Munich Young Leaders предоставили возможность задать вопрос основателю Microsoft Биллу Гейтсу. Тем не менее Россию неоднократно упоминали — преимущественно в негативном ключе.

Джо Байден объявил, что российские власти «пытаются ослабить европейский проект и НАТО», а также «хотят подорвать трансатлантическое единство и решимость». По его словам, «Кремлю гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с единым и сильным трансатлантическим союзом». Президент США заявил о важности совместной реакции на кибератаки со стороны России и подчеркнул, что в интересах США и ЕС отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины. При этом главной угрозой он назвал Китай, предупредив, что западным государствам и их союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе следует готовиться к долгосрочному и жесткому соперничеству с ним.

Угроза со стороны России, по словам Джо Байдена, «носит другой характер, но не менее реальна».

Большая же часть его речи была посвящена пересмотру америкоцентричной изоляционистской политики его предшественника. «Я посылаю четкий сигнал миру: Америка вернулась, трансатлантический альянс вернулся. Партнерство между США и Европой, с моей точки зрения, есть и должно оставаться краеугольным камнем всего, чего мы надеемся достичь в XXI веке,— заявил Джо Байден.— Соединенные Штаты полностью привержены НАТО. США сохранят верность пятой статье (Вашингтонского договора.— “Ъ”). Это гарантия. Нападение на одного — нападение на всех. Это наша непоколебимая клятва».

Напомним, Дональд Трамп неоднократно критиковал европейских союзников за нежелание повышать свои расходы на оборону, распорядился сократить американский контингент в Германии и даже рассматривал вариант вывода США из НАТО. Джо Байден тоже призвал европейцев не экономить на военных статьях, но объявил об отмене указа своего предшественника о выводе сил из ФРГ и заверил, что у Вашингтона нет сомнений в важности опоры на альянс. «Я знаю, что последние несколько лет напряжения подвергли наши трансатлантические отношения испытаниям, но Соединенные Штаты полны решимости — решимости возобновить сотрудничество с Европой»,— заявил он.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности, известный немецкий дипломат Вольфганг Ишингер был заметно тронут этой речью.

Это было именно то, что европейцы надеялись услышать от нового американского лидера.

Не скрывал своего удовлетворения и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, призвавший участников альянса «продемонстрировать приверженность трансатлантической солидарности не только на словах, но и на деле». «Европа и США должны защищать существующий миропорядок, вызов которому бросают авторитарные режимы Китая и России, которые пытаются переписать правила под свои интересы»,— конкретизировал он.

Речь Джо Байдена горячо приветствовала и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она посетовала, что за последние годы не удалось «продвинуться вперед в деле сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины», признав, что Минский процесс по урегулированию конфликта буксует. Помочь достичь прогресса можно, как следовало из ее выступления, благодаря выработке США и Евросоюзом общей политики в отношении России.

В то же время Ангела Меркель допустила, что США и их европейские союзники не всегда будут выступать с единых позиций. «У нас здесь нет иллюзий, мы должны открыто говорить о разногласиях»,— подчеркнула она. Не исключено, что канцлер намекала на конфликт вокруг строительства газопровода «Северный поток-2». США пытаются сорвать этот проект.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас же в пятницу в очередной раз подчеркнул, что власти Германии нацелены на создание условий для завершения его строительства.

О том, что между европейскими странами и США могут и впредь возникать разногласия, заявил и президент Франции Эмманюэль Макрон. При этом он единственный из выступивших на сессии представителей западных государств и организаций призвал к диалогу с Россией. Без этого, по его словам, мира в Европе не будет.

Елена Черненко