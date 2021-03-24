Профицитный счет обернется инфляцией

Рост цен на сырье поддержит развивающиеся рынки (прежде всего речь идет об экспорте металлов, зерна и нефти), однако во многих странах этот фактор будет сопровождаться скачком инфляции, полагают в рейтинговом агентстве Standard & Poor's. Его эксперты отмечают, что продолжающееся повышение цен на нефть пока ведет лишь к увеличению торгового профицита и улучшению состояния бюджета стран-экспортеров — но не к ускорению роста их экономик.

Рост сырьевых цен в целом является положительным фактором для развивающихся рынков, указывают эксперты Standard & Poor's — отмечая при этом, что для ряда стран-импортеров такое подорожание является проблемным фактором. Отмечается, что относительно конца 2019 года самый сильный рост продемонстрировали цены на железную руду — плюс 60%, на медь — около 50% и на зерновые — более 30%.

Из описываемых S&P крупных развивающихся стран половина является чистыми экспортерами сырья. В частности, увеличение потребления в Китае поддерживает экспорт металлов из таких стран, как Бразилия, Чили, а также ЮАР (эта страна во втором полугодии 2020 года даже зафиксировала профицит по текущему счету, тогда как ранее его дефицит превышал 3%).

Для России и Саудовской Аравии ключевым фактором восстановления является рост цен на нефть — и они уже достигли уровня, который был до пандемии. По прогнозу агентства, средняя цена барреля нефти марки Brent до конца 2022 года будет составлять $60. В S&P отмечают, что рост цен положительно сказывается на профиците торгового счета и состоянии бюджета этих стран, но не ведет к ускорению роста их экономик. В случае РФ такая ситуация является следствием как продолжения действия ограничений, принятых в рамках соглашения ОПЕК+ (Россия, по данным МЭА, в феврале добывала 9,26 млн б/с, выполняя соглашение на 93%), так и действия бюджетного правила, ограничивающего расходы.

Для таких стран, как Индия и Турция рост нефтяных цен, напротив, грозит увеличением дефицитов торговли и давлением на инфляцию, указывают в S&P (в Турции дефицит по текущему счету в прошлом году уже достиг 5,3% ВВП). Скачка инфляции во втором квартале 2021 года аналитики агентства ожидают во многих крупных развивающихся странах.

Отметим, что по прогнозу Международного энергетического агентства мировой спрос на нефть вырастет в этом году на 5,5 млн баррелей в сутки (б/с) после сокращения на 8,7 млн б/с в 2020-м. При этом его восстановление до докризисного уровня ожидается не ранее 2023 года. К этому времени глобальное потребление нефти может достичь 104,1 млн б/с, что на 4,4 млн б/с выше уровня 2019 года, считают в агентстве. Его эксперты подчеркивают, что затяжные последствия пандемии вкупе с переходом на низкоуглеродные источники энергии могут привести к тому, что спрос на нефть больше никогда не выйдет на допандемийную траекторию.

Татьяна Едовина