Экономику поддержит стоимость нефти

По оценке рейтингового агентства Fitch, в этом году экономика РФ вырастет выше ожидаемого — на 3,3% вместо 3%. Это произойдет за счет увеличения цены на нефть. Также агентство повысило прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году до 6,1% с 5,3%.

В 2021 году экономика России может вырасти на 3,3% вместо 3%, следует из опубликованного в четверг отчета международного рейтингового агентства Fitch. Так, в первом квартале этого года ВВП РФ вырастет на 1,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, во втором квартале — на 5,7%, в третьем и четвертом кварталах — на 0,8%. При этом агентство сохранило прогноз роста ВВП РФ в 2022 году на уровне 2,7%.

Улучшению прогноза, как следует из отчета, способствовала более высокая цена на нефть. По оценкам Fitch, в 2021 году она вырастет до $58 с $45 за баррель Brent и до $55 с $42 за баррель WTI — в частности, благодаря соглашению ОПЕК+, в рамках которого Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.

В 2022 году Fitch ожидает, что стоимость Brent составит $53, WTI — $50 за баррель.

Также, хотя вторая волна COVID-19 негативно повлияла на экономическую активность в начале года, по мнению аналитиков, со второго полугодия 2021 года рост ускорится благодаря частичному восстановлению инвестиций и вакцинации граждан.

Fitch улучшило и прогноз для мирового ВВП — с 5,3% до 6,1%. Главная причина пересмотра — объем одобренного правительством США пакета финансовых стимулов, который оказался больше ожидаемого и составит $1,9 трлн (более 2,5% мирового ВВП). В результате ВВП США должен в 2021 году вырасти на 6,2% вместо 4,5%, а ВВП Китая — на 8,4% вместо 8%. Показатель ВВП развивающихся стран также был пересмотрен — с 5% до 6%, в то время как прогноз по ВВП еврозоны остался без изменений — 4,7%.

Анастасия Мануйлова