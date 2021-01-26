Игра в одну корзину

Как рассказали “Ъ” участники прошедшего в Подмосковье семинара для вице-губернаторов, на следующих выборах ведущие позиции «Единой России» (ЕР) будут обеспечиваться с помощью малых партий, но в Госдуму эти партии не пройдут. По словам участников семинара, задача этих партий состоит в том, чтобы обеспечить легитимность выборов и оттянуть голоса у оппозиции. Этим они дадут шанс ЕР выиграть даже в сложных для нее одномандатных округах. Некоторые из собеседников “Ъ” утверждают, что на семинаре была дана установка не допускать дальнейшего снижения рейтингов партии власти. По их словам, им рекомендовали проводить только точечную мобилизацию сторонников ЕР. В то же время источники “Ъ” в администрации президента (АП) подчеркивают, что главное на грядущих выборах — легитимность.

Участники семинара для вице-губернаторов по внутренней политике, прошедшего в мастерской управления «Сенеж» (основная обучающая площадка администрации президента), рассказали “Ъ”, что на нем им была поставлена задача сохранения рейтингов «Единой России» и власти на нынешнем уровне.

Напомним, ранее источники РБК сообщили, что с планом по достижению «Единой Россией» конституционного большинства перед участниками семинара выступал только секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Однако собеседники “Ъ” из участников семинара утверждают, что эту тактику поддерживают и представители Кремля. «Представители АП с этим согласились»,— поясняет один источник. В то же время источник “Ъ” в АП утверждает, что ключевой задачей на будущих выборах по-прежнему остается обеспечение «легитимности» выборов, и именно из этого исходил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, когда оглашал KPI на будущие думские выборы: 45% голосов за партию власти при явке в 45%.

Однако опрошенные “Ъ” слушатели лекций утверждают, что считают заявленные показатели основой для получения «Единой Россией» конституционного большинства, хотя на семинаре и звучали установки не завышать рейтинг ЕР, даже если в регионе он ниже 45%.

Напомним, половина из 450 депутатов Госдумы избирается по одномандатным округам, а половина — по спискам. По закону электоральный результат партий в мандатах депутатов-списочников увеличивается за счет недействительных голосов и голосов, отданных за малые партии, не прошедшие пятипроцентный барьер. Даже если таких голосов будет всего 10% от числа проголосовавших, то ЕР уже сможет рассчитывать примерно на 50% мандатов «списочников» (112–113 мест). Для получения самостоятельного конституционного большинства (более 300 депутатов) партии потребуется взять более 110 мест по одномандатным округам.

Об установке на достижение примерно таких же показателей рассказал “Ъ” один из участников семинара: «190 мандатов по спискам и 110 по округам». По его словам, на семинаре было обозначено, что проблемными для «Единой России» станут только 30 округов из 225. Собеседник “Ъ” утверждает, что, если партия власти не справится, конституционное большинство будет обеспечено за счет голосов обновленной «Справедливой России». Так, по словам источников “Ъ”, участникам семинара дали понять, что малые партии и их кандидаты-одномандатники нужны для перехвата оппозиционных голосов: в «сложных» для ЕР округах кандидаты от малых партий могут оттянуть на себя часть оппозиционных голосов.

«Такого, как в 2016 году, когда на кандидата от оппозиции работает весь административный ресурс, а кандидата от ЕР просто нет, не будет»,— пояснил еще один слушатель лекций.

Участники семинара утверждают, что им было обозначено, что задача малых партий — поддержание легитимности выборов: «Ничего страшного, если оппозиционеры пройдут в городские и региональные парламенты. Снимать таких кандидатов, как в 2019 году, будут только в самом крайнем случае. За беспредел обещали наказывать»,— рассказал “Ъ” один из них.

Отметим, что на выборах президента в 2018 году и на голосовании по поправкам к Конституции АП стремилась к явке, близкой к 60%. Для этого реализовывались проекты по мобилизации бюджетников и работников корпораций. Источники “Ъ” утверждают, что в этот раз сотрудники АП дали вице-губернаторам рекомендацию проводить только «точечную» мобилизацию среди сторонников ЕР. При этом собеседник “Ъ” поясняет, что среди тех же учителей, например, по итогам пандемии число сторонников ЕР снизилось.

Впрочем, индивидуальные установки по результату и явке в разных регионах все же могут отличаться. Так, севастопольским властям, по данным “Ъ”, рекомендовали более тщательно отнестись к уровню явки.

Андрей Винокуров, Андрей Прах, Елена Рожкова; Александр Дремлюгин (Симферополь); Сергей Титов (Ульяновск)