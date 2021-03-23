Не время мериться списками

Обсуждаемый политиками и экспертами сценарий, при котором Владимир Путин возглавит список «Единой России» на выборах в Госдуму, становится все менее вероятным, говорят источники “Ъ”, знакомые с позицией администрации президента. По их словам, в Кремле видят в этом варианте серьезные минусы и больше заботятся о легитимности грядущей кампании. Эксперты считают, что у партии власти хорошие выборные перспективы и без президента, но допускают, что он все же может возглавить список в случае серьезных проблем в экономике или исходя из каких-то собственных, не связанных с выборами соображений.

Владимир Путин, скорее всего, не возглавит партсписок «Единой России» (ЕР) на выборах в Госдуму-2021. Об этом “Ъ” заявили три источника, близких к администрации президента (АП), и собеседник в АП. По их словам, окончательное решение остается за президентом, но сейчас во внутриполитическом блоке АП исходят из другого сценария. Ранее первый заместитель главы АП Сергей Кириенко обнародовал целевые показатели для этих выборов: 45% голосов за ЕР по спискам при явке 45%, напоминает близкий к АП источник. «Но если список ЕР возглавит Владимир Путин, то надо отказываться от этих показателей: партия должна набрать больше. А значит, становится не нужна работа, проделанная по созданию малых партий и обновлению "Справедливой России"»,— сказал он.

Другой собеседник “Ъ” поясняет, что участие президента в выборах фактически сведет на нет высокие достижения Кремля на президентских выборах 2018 года (76,7% голосов за Владимира Путина) и плебисците по Конституции-2020 (77,9% за поправки). В обоих случаях внутриполитический блок АП стремился, чтобы президента поддержало более половины избирателей, но достичь такого же результата ЕР будет проблематично. «Если Путин будет во главе списка, то результат партии будут интерпретировать как его личный результат»,— добавляет источник “Ъ”, близкий к АП.

По последним данным ВЦИОМа, за ЕР готовы голосовать 28,7% от всех опрошенных. В феврале перед встречей президента с лидерами думских фракций ряд интернет-изданий сообщили, что руководство ЕР намерено обратиться к Владимиру Путину с просьбой возглавить ее список на выборах, но единороссы назвали это фейком. В самой партии считают, что ее рейтинги стабилизировались, и не ожидают их дальнейшего падения. Собеседник “Ъ” в АП полагает, что ЕР должна повысить свои рейтинги перед выборами, но для этого нужно «поймать эмоцию».

В ЕР между тем говорят, что сценарий с лидерством Владимира Путина списывать со счетов не стоит, как и говорить о заключительном решении. Источник, близкий к руководству ЕР, отмечает, что такое решение обычно принимается в последний момент. Напомним, господин Путин возглавлял список ЕР в 2007 году, в преддверии его временного переезда из Кремля в Белый дом. В этом случае его личное участие несло смысл, выходящий за пределы самих выборов, разъясняет близкий к АП источник: «Ему надо было показать, что, несмотря на грядущий уход с поста президента, он остается главным политиком в стране». Сейчас же такого смысла просто нет, а ЕР справится и сама: «Дело не в рейтингах ЕР, а в том, что другие партии демонстрируют еще худшую спортивную форму», уверен собеседник “Ъ”.

«Надо подождать итогов предварительного голосования, понять всю линейку кандидатов партии, приоритеты предвыборной программы, конкурентную среду. Вот тогда ЕР и будет решать вопрос о лидерах списка»,— считает координатор экспертного совета ЕР, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Решение о верхней части списка ЕР всегда принимается исходя из политической логики с учетом всех факторов политической конъюнктуры, потому что ЕР наиболее «политически свободна» при формировании списков, отмечает эксперт. «В КПРФ и ЛДПР есть проблемы распределения лидерства. Кроме того, для коммунистов важно учитывать интересы "политбюро", для ЛДПР — спонсоров. А в ЕР решение будет приниматься исходя из цели достижения наилучшего результата, возможных рисков и преимуществ каждого подхода»,— говорит он.

Собеседник “Ъ” в ЕР считает, что присутствие президента в списке понадобится, если для достижения нужного результата потребуется резко улучшить ее позиции. Источник “Ъ”, близкий к АП, парирует, что в таком случае нужно будет не только серьезное обоснование, но и определение виновных в том, что дело дошло до такого сценария. Другой возможной причиной лидерства Владимира Путина в списке ЕР собеседник называет смену сценария выборов с конкурентного на «референдумный», когда власть должна будет продемонстрировать единство.

Политолог Глеб Павловский подчеркивает, что состав новой Думы очень важен для президента. Срок ее полномочий приходится на «финальный этап транзита», и она должна быть управляемой, «важно контролируемое конституционное большинство, которое может внезапно понадобиться для проведения каких-то решений», поясняет он. В то же время господин Путин не любит, когда его используют «как затычку» для реализации каких-то политических сценариев, и тот, кто придет к нему с «алармистскими настроениями» и заговорит об острой необходимости «подставить партии плечо», очень рискует, предупреждает эксперт. По его мнению, убедить президента в необходимости такого решения можно только из-за каких-то серьезных проблем в экономике, хотя возможен и вариант, когда Владимир Путин примет решение о вхождении в список ЕР по каким-то собственным резонам. Например, он может посчитать, что иная конфигурация слишком усилит какую-либо другую политическую фигуру, добавляет господин Павловский.

Президент Центра политических технологий Борис Макаренко отмечает, что никто пока не сможет сказать, насколько улучшится результат ЕР с Владимиром Путиным. В 2007 году она получила 63,7%, но тогда и ее стартовый рейтинг был выше, напоминает эксперт. Он считает, что для Кремля сейчас важнее легитимность выборов, а размер думского большинства — это второй вопрос. При этом господин Макаренко уверен, что ЕР займет первое место по спискам с большим отрывом и выиграет подавляющее большинство одномандатных округов. «Какой-то крайний (негативный.— “Ъ”) вариант маловероятен. Для этого не хватит одного "черного лебедя" (непредсказуемое событие, резко меняющее ситуацию.— “Ъ”) или даже пары. Для этого они должны просто стаями залетать к нам каждый день»,— говорит он.

При этом эксперты не сомневаются, что, даже не будучи во главе списка, Владимир Путин так или иначе поддержит ЕР. «Не было кампании, где бы он ее не поддержал. А будет ли это личное представительство — посмотрим»,— говорит Константин Костин.

Андрей Винокуров