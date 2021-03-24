Столичным семьям продлили молодость

Молодыми семьями в Москве предлагается считать и супругов в возрасте от 30 до 36 лет, единовременно выплачивая им за рождение детей от пяти до десяти прожиточных минимумов из бюджета. Об этом говорится в законопроекте, обсужденном в Мосгордуме. В 2021 году сумма выплат на ребенка может составить от 100 тыс. до 200 тыс. руб. На новые пособия может потребоваться свыше 1,8 млрд руб., подсчитали авторы поправок из «Единой России». В столичной мэрии поддержали расширение выплат и даже нашли на это деньги в резервном фонде.

Проект поправок к столичному закону «О молодежи» внесла в Мосгордуму фракция единороссов в городском парламенте. Сейчас молодыми семьями по столичному законодательству считаются супруги, не достигшие 30-летнего возраста. По ст. 23 закона «О молодежи» им положены единовременные выплаты на рождение детей: пять прожиточных минимумов на первого ребенка, семь — на второго и десять — на третьего. Авторы проекта предлагает распространить эту схему на более зрелые пары — на супругов до 36 лет.

Кроме того, выплачивать пособие предлагается и «единственному родителю» ребенка возрастом от 30 до 35 лет включительно.

Согласно подписанному в январе 2021 года постановлению столичного мэра Сергея Собянина, размер прожиточного минимума в этом году составит для трудоспособного населения 20,5 тыс. руб. В Мосгордуме сообщили, что выплаты по закону «О молодежи» рассчитываются исходя из этой суммы. Таким образом, семьям с супругами с возрастом от 30 до 36 лет законопроектом предлагается выплачивать от 100 тыс. до 200 тыс. руб. за рождение детей. В пояснительной записке к поправкам говорится, что они разработаны для улучшения демографической ситуации в стране и в целях реализации федерального закона «О молодежной политике в РФ», принятого в декабре 2020 года. По нему молодыми семьями считаются супруги или единственный родитель в возрасте до 35 лет включительно.

По подсчетам авторов столичного законопроекта, расширение схемы выплат молодым семьям в Москве потребует около 1,85 млрд руб. из городского бюджета.

На заседании комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике редактор поправок, глава комиссии Кирилл Щитов подчеркнул, что пособия должны выплачиваться на детей, рожденных после 1 января 2021 года, а не после принятия законопроекта. «На основе данных о рождаемости предполагаем, что в этом году льготой смогут воспользоваться свыше 18 тыс. семей»,— сказал он, уточнив, что предлагаемые пособия не отменяют материнского капитала и других федеральных выплат.

Первый замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Ольга Грачева в целом поддержала поправки, дав понять, что расширение выплат происходит по просьбе населения. Согласилась госпожа Грачева и с депутатской оценкой требуемых бюджетных средств на выплаты. А замглавы столичного департамента финансов Анастасия Ершова даже нашла на это деньги прямо в ходе заседания комиссии, указав, что для финансирования может быть использован бюджетный резервный фонд Москвы (его размер в 2021 году составляет 78 млрд руб.). Законопроект может быть рассмотрен на пленарном заседании Мосгордумы 24 марта и принят сразу в трех чтениях.

Политолог Михаил Виноградов не склонен связывать появление поправок с грядущими выборами в Госдуму, считая их «в большей степени шагом по повышению оценки власти». «Это работает не на бренд "Единой России", а на власть в целом»,— рассуждает он.

Александр Воронов