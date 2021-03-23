РФПИ подал заявку на участие «Спутник V» в программе предоставления вакцин беднейшим странам

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на участие вакцины «Спутник V» в международной программе COVAX, заявил директор фонда Владимир Примак во время выступления на конференции «"Спутник V" в Европе: перспективы производства и применения российской вакцины». Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале агентства ТАСС.

«РФПИ находится в постоянном контакте с Всемирной организацией здравоохранения. Также подана заявка на участие в программе COVAX»,— сказал он.

Программа COVAX разработана специалистами ВОЗ, ее цель — организовать доставку вакцин в бедные страны. Согласно программе, страны с высоким уровнем доходов оплачивают субсидируют закупки вакцин для так называемых финансируемых государств. В портфолио COVAX входят десять вакцин, в том числе от AstraZeneca, Moderna и Novavax.

Об эффективности разных вакцин от COVID-19 — в материале “Ъ FM” «Штаммы COVID-19 повышают ставки».