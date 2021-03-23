СМИ: посла России вызвали в МИД Турции из-за обострения ситуации в Идлибе

МИД Турции выразил российскому послу Алексею Ерхову обеспокоенность из-за эскалации конфликта в сирийском Идлибе, сообщает турецкая газета Hurriyet Daily News. Информацию об этом также подтвердили источники «РИА Новости» и ТАСС. 21 марта Минобороны Турции обвинило сирийских военных в ударах по Идлибу в нарушение соглашения о прекращении огня. Договоренность по Идлибу была достигнута в марте 2020-го в присутствии президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

По данным Hurriyet Daily News, турецкий МИД заявил послу РФ в Анкаре, что атаки в Идлибе «угрожают стабильности и безопасности» в тех сирийских районах, которые входят в зону деэскалации, обозначенную в соответствии с российско-турецкими договоренностями. Отдельно в Генштабе Турции была проведена встреча с российским военным атташе, которому, как уточняет газета, были озвучены аналогичные опасения турецких властей.

Обстрелы в Сирии участились в этом месяце. 15 марта Минобороны Турции сообщило, что Сирия нанесла ракетный удар по двум населенным пунктам подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо. 19 марта Анкара заявила о ракетном обстреле турецкой провинции Килис со стороны Сирии. Турция уведомила об обстреле Россию и открыла ответный огонь.

Об обострении ситуации в Сирии читайте в материале “Ъ” «Москва и Анкара сириозно недовольны друг другом».