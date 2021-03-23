Москва и Анкара сириозно недовольны друг другом

Договоренности президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии оказались под угрозой срыва. Сирийская оппозиция обвиняет российских военных в ударах по Идлибу. Одновременно Анкара просит Москву остановить атаки со стороны проправительственных сил по подконтрольным Турции районам на севере Сирии. У Москвы тоже есть повод для претензий — в ночь на воскресенье турецкие военно-воздушные силы впервые за 17 месяцев нанесли удары по провинции Ракка. Российские военные также недовольны действиями протурецких формирований.

Министерство обороны Турции обвинило сирийских военных и лично президента Башара Асада в ударах по зоне деэскалации Идлиб и гибели «невинных граждан». Речь идет об атаках в воскресенье — по жилому району Ках и стоянке грузовиков в районе Сармады, в результате чего получили ранения семь мирных жителей, а также об артобстреле больницы в населенном пункте Атариб, где погибли пять человек, включая ребенка, а десять получили ранения. Одновременно арабские СМИ и сирийская оппозиция сообщили об авиаударе российских воздушно-космических сил (ВКС) по контрольно-пропускному пункту (КПП) «Баб-эль-Хава» на сирийско-турецкой границе. Утверждается, что целями стали цементный завод и стоянка грузовиков, один гражданский погиб. На данный момент КПП «Баб-эль-Хава» — единственный действующий в рамках механизма трансграничной гуманитарной помощи. Срок действия механизма истекает 10 июля. Западные страны и Турция настаивают на его продлении, Москва категорически против.

Анкара удары по КПП не прокомментировала. Но просьбы к Москве утихомирить проправительственные силы звучат все настойчивее. Напомним, что соглашение о прекращении огня в зоне деэскалации Идлиб было подписано в марте прошлого года в присутствии президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. За несколько месяцев до этого два лидера также договорились о прекращении огня на севере Сирии, остановив таким образом военную операцию Турции против курдских «Отрядов народной самообороны». При этом и у Москвы, и у Анкары есть претензии к ходу выполнения обеих договоренностей.

Только на прошлой неделе турки дважды обращались к россиянам с просьбой повлиять на Дамаск после атак проправительственных сил по опекаемым Анкарой районам Сирии. Так, 14 марта в результате ракетно-артиллерийских ударов были уничтожены несколько бензовозов с сирийской нефтью в районе города Джераблус в провинции Алеппо на границе с Турцией. Обстрелам подверглись также склады с нефтепродуктами в соседних селах. Примерно за неделю до этого СМИ сообщили об ударах по рынку нефтепродуктов в городе Эль-Баб в 38 км к северу от Алеппо и уничтожении около 180 бензовозов и грузовиков. В обоих случаях были жертвы. При этом сирийская правительственная газета «Аль-Ватан» утверждала, что нефтяные рынки и склады обстреливали члены враждующих между собой оппозиционных группировок, которые пытались установить контроль над пограничными переходами на севере Сирии, используемыми для контрабанды нефти. А в конце прошлой недели выпущенные со стороны сирийских военных ракеты упали уже в турецкой провинции Килис. «Пострадавших нет, никакого ущерба не причинено. Российская Федерация была уведомлена о необходимости прекратить огонь. По точкам, из которых, как было определено, велся обстрел, немедленно был открыт ответный огонь»,— заявили в Минобороны Турции. А президент Эрдоган пообещал и дальше отвечать на атаки с «многократной силой».

Москва оставила все заявления турецкой стороны без публичного ответа. При этом, по данным “Ъ”, в случае с Эль-Бабом турецкой стороне намекнули на недопустимость контрабанды нефти, принадлежащей Сирии. Аналогична позиция России и по КПП «Баб-эль-Хава». В Москве считают, что механизм трансграничной помощи используется для поставок оружия в Идлиб. Вместо комментариев Россия предъявляет свой список претензий к Турции. Практически каждый день число зафиксированных российскими наблюдателями нарушений режима прекращения огня на севере Сирии значительно превышает данные турецкой стороны. Только в отчете за воскресенье соотношение было 40 против 28. В тот же день стало известно об обстрелах жилых районов Алеппо, которые контролируют правительственные силы. По меньшей мере один человек погиб. Данные о раненых разнятся — от 11 до 20. В понедельник в некоторых российских источниках появилась информация о том, что ВКС РФ отомстили за этот обстрел, нанеся удар по пункту управления террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена РФ), откуда был дан приказ об обстреле Алеппо. При этом Москва не устает укорять Анкару в том, что в Идлибе так и не покончили с террористами.

Кроме того, на прошлой неделе российская сторона выразила тревогу в связи с переброской турецкой военной техники и проведением фортификационных работ на опорных пунктах в районе населенного пункта Айн-Иса в провинции Ракка, который граничит с созданной осенью 2019 года, согласно соглашению Москвы и Анкары, турецкой буферной зоной. «Данные действия нарушают статус-кво, установленный меморандумом о взаимопонимании, и подрывают усилия обеих сторон в решении сирийского конфликта»,— заявил в прошлый понедельник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов. Беспокойство оказалось не напрасным. В пятницу российские военные зафиксировали обстрелы провинции Ракка со стороны территории, подконтрольной Турции. А в ночь на воскресенье турецкие ВВС впервые за 17 месяцев нанесли удары по объектам, контролируемым «Силами демократической Сирии» около Айн-Исы, объяснив это атаками со стороны курдов.

За прошедшее с заключения договоренностей с Москвой время Турция не раз требовала ухода курдских сил из Айн-Исы и угрожала новой военной операцией в Сирии. В декабре в районе Айн-Исы были размещены отряды российской военной полиции. Турция также увеличила свое военное присутствие в этом районе.

При этом в Москве на самом высоком уровне стараются делать вид, что в отношениях с Анкарой все по-прежнему стабильно, несмотря на имеющиеся трудности. «Ситуация в тех районах, где осуществляется взаимодействие, остается весьма непростой, там продолжают оставаться террористические элементы, что мешает нормализовать ситуацию, но тем не менее взаимодействие продолжается»,— сказал в середине марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. А министр обороны Сергей Шойгу в интервью казахстанскому агентству «Тенгриньюс» отметил, что России и Турции удается находить компромиссы даже там, где это кажется невозможным. «Если говорить об отношениях с Турцией, у нас идет очень непростая, очень сложная, но очень результативная работа»,— подчеркнул он. Анкара также Москву напрямую ни в чем не обвиняет. В то же время президент Эрдоган в статье, опубликованной в середине марта агентством Bloomberg и посвященной десятилетию конфликта в Сирии, явно апеллировал к Западу и призывал его оказать помощь Анкаре, чтобы положить конец «трагедии в этой стране». Среди предложенных им вариантов военные, экономические и дипломатические меры, а также инвестиции в «безопасные зоны» в Сирии, то есть те, что находятся под турецкой опекой. О России и сотрудничестве с ней речи не шло.

Марианна Беленькая