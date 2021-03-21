Минобороны Турции обвинило Сирию в ударах по Идлибу

Минобороны Турции заявило, что ВС Сирии нанесли артиллерийские удары по населенному пункту Эль-Атариб в Идлибе. По данным турецкого военного ведомства, в результате этой атаки убиты пять мирных жителей, включая ребенка.
«Режим (президента Сирии Башара.— “Ъ”) Асада вновь атаковал невинных сирийских мирных жителей. В результате ударов артиллерии по населенному пункту Эль-Атариб в Идлибе были убиты пять мирных жителей, включая ребенка. Режим вновь совершил преступление против человечности, нанеся удары по госпиталю, в результате которых также получили ранения еще десять человек»,— говорится в Twitter Минобороны Турции.
Вчера, 20 марта, Минобороны РФ предупредило о планах боевиков инсценировать химатаку в Сирии. Позавчера Минобороны Турции сообщило о ракетном обстреле турецкой провинции Килис со стороны Сирии, пострадавших нет. Турция уведомила об обстреле Россию и открыла ответный огонь. 15 марта Минобороны Турции сообщило, что Сирия нанесла ракетный удар по двум населенным пунктам подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо.
Подробнее о конфликте в Сирии — в материале “Ъ” «Десять лет гнева».
Кто воюет в Сирии
С начала конфликта в Сирии в 2011 году расклад сил в этой стране неоднократно менялся, в том числе из-за вмешательства внешних сил — России, Ирана, Турции и антитеррористической коалиции во главе с США. Они не только помогали различным сторонам конфликта установить контроль над территорией, но и активно вмешивались в процесс военных реформ, которые стали неизбежны в ходе затянувшейся войны. Тяжелые потери, понесенные правительственными вооруженными силами, вынудили сирийское руководство полагаться на иррегулярные силы. Одновременно стихийно созданные отряды вооруженной оппозиции обрели за годы войны четкую структуру. Своя иерархия, несмотря на постоянную трансформацию, сложилась и среди террористических группировок. О том, кто воюет сегодня в Сирии,— в проекте “Ъ”.