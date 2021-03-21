Минобороны Турции обвинило Сирию в ударах по Идлибу

Минобороны Турции заявило, что ВС Сирии нанесли артиллерийские удары по населенному пункту Эль-Атариб в Идлибе. По данным турецкого военного ведомства, в результате этой атаки убиты пять мирных жителей, включая ребенка.

«Режим (президента Сирии Башара.— “Ъ”) Асада вновь атаковал невинных сирийских мирных жителей. В результате ударов артиллерии по населенному пункту Эль-Атариб в Идлибе были убиты пять мирных жителей, включая ребенка. Режим вновь совершил преступление против человечности, нанеся удары по госпиталю, в результате которых также получили ранения еще десять человек»,— говорится в Twitter Минобороны Турции.

Вчера, 20 марта, Минобороны РФ предупредило о планах боевиков инсценировать химатаку в Сирии. Позавчера Минобороны Турции сообщило о ракетном обстреле турецкой провинции Килис со стороны Сирии, пострадавших нет. Турция уведомила об обстреле Россию и открыла ответный огонь. 15 марта Минобороны Турции сообщило, что Сирия нанесла ракетный удар по двум населенным пунктам подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо.

Подробнее о конфликте в Сирии — в материале “Ъ” «Десять лет гнева».