Турция заявила о ракетном обстреле со стороны Сирии

Минобороны Турции сообщило о ракетном обстреле турецкой провинции Килис со стороны Сирии, пострадавших нет. Турция уведомила об обстреле Россию и открыла ответный огонь.

«Выпущенные из Сирии ракеты упали на пустынную территорию в провинции Килис. Наши граждане в результате инцидента не пострадали, никаких повреждений и потерь нет»,— сообщило Минобороны Турции в Twitter. Оно уведомило Россию, что огонь с сирийской территории уже прекращен. Турецкие военные определили точки, из которых велся обстрел, по ним немедленно был открыт ответный огонь.

15 марта Минобороны Турции сообщило, что Сирия нанесла ракетный удар по двум населенным пунктам подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо. В результате удара погибли женщина и ребенок, еще одна женщина получила ранения.

Подробнее о конфликте в Сирии — в материале “Ъ” «Десять лет гнева».