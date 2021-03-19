Полиция ищет виновных в халатности

СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после обрушения 18 марта несущей стены в доме 1909 года постройки. Пострадавший дом находится на ул. Галактионовской, 84 в Ленинском районе Самары. В нем располагаются пять квартир. Никто не погиб и не пострадал, для жильцов развернут пункт временного размещения. Здание было признано аварийным летом 2020 года.

Возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после обрушения стены дома в Самаре. Об этом в четверг сообщило СУ СК РФ по Самарской области.

Сейчас правоохранители устанавливают подозреваемых. Право­охранители намерены выяснить, кто из лиц, отвечавших за содержание и ремонт здания, виновен в происшествии. Также они выясняют обстоятельства происшествия.

Несущая стена двухэтажного дома в Ленинском районе Самары обрушилась около 6:00 по местному времени (7:00 по московскому) 18 марта. Дом 1909 года постройки находится на ул. Галактионовской, 84. В нем располагаются пять квартир. Никто не погиб и не пострадал. По данным ГУ МЧС России по региону, обрушение стены произошло на общей площади 120 кв.м. В доме зарегистрировано 22 человека, детей нет. Для обогрева жильцов был выделен автобус. Администрацией района решается вопрос по их дальнейшему ­размещению.

Как рассказал начальник ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко, на момент обрушения в доме находились четыре человека, которые самостоятельно вышли из дома: «В настоящий момент дом отключен от систем жизне­обеспечения. Рядом находится дом, в котором проживают 13 человек. Пожарно-спасательное подразделение с работниками ЖКХ провели работы по расчистке проезда, было выведено два автомобиля из зоны, где они могли пострадать от возможного обрушения остатка стены. Угроза обрушения оставшейся части стены существует, работы продолжаются». На месте происшествия побывала глава города Елена Лапушкина, она дала распоряжение о развертывании пункта временного размещения, отметил Олег Бойко.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя ситуацию, отметил, что данный дом находится в его избирательном округе. По его словам, дом был признан аварийным летом 2020 года. «Со своей стороны — также готов оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Мои помощники связываются с людьми, уточняют первоочередные проблемы»,— написал депутат в своем Telegram-канале.

В связи со сложившейся ситуацией депутат обратился в Фонд содействия реформированию ЖКХ и попросил выделить Самарской области 5,57 млрд руб. на переселение граждан из аварийного жилья. Предполагается, что указанная сумма позволит ускоренно выполнить программу переселения жильцов аварийных домов в Самарской области до конца 2023 года. По информации парламентария, на сегодняшний день в регионе переселены более 3 тыс. жителей и ликвидировано 50 тыс. кв. м аварийного жилья. Кроме того, целевые показатели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилфонда» в Самарской области в 2019-м и минувшем году полностью выполнены, отмечается в обращении депутата.

Подобная ситуация с разрушением стен домов уже происходила в Самаре, на той же улице. Так, в начале сентября минувшего года обрушилась стена дома № 153 на ул. Галактионовской. Никто не пострадал. Дом 1900 года постройки является памятником архитектуры федерального значения. Тогда прокуратура установила, что к повреждению здания и обрушению его стены привели несогласованные земляные работы, которые проводились возле дома. Также выяснилось, что обслуживавшее дом ООО «РЭУ № 3» своевременно не сообщало в соответствующие инстанции о техсостоянии здания, отмечали в прокуратуре. Здание восстанавливается. Его жильцы, а также обитатели двух соседних зданий были эвакуированы и расселены.

В марте 2020 года обрушилась стена двухэтажного дома № 126 на улице Арцыбушевской, построенного в 1917 году. Часть стены упала на рядом стоящий одноэтажный дом № 128, в котором на тот момент находились 12 человек. Одна женщина получила травмы. Дом был признан подлежащим сносу еще в 2011 году. Он включен в четвертый этап программы «Развитие жилищного строительства Самарской области». Тогда было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников администрации города (ч. 2 ст. 293 УК РФ), повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью. На каком этапе на сегодня находится данное дело, уточнить не удалось.

Адвокат, партнер Адвокатского бюро «ЗКС» Дарья Шульгина отмечает, что уголовная ответственность наступает в случае наличия двух обязательных аспектов — ненадлежащее (или небрежное) отношение к своим должностным обязанностям, а также причинение крупного ущерба или существенное нарушение чьих-либо прав.

«В рассматриваемой ситуации, в первую очередь, нужно установить было ли халатное отношение, либо должностные лица провели весь комплекс необходимых мероприятий, направленный на обеспечение безопасности оставшихся в аварийном доме жильцов»,— считает ­эксперт.

По словам Дарьи Шульгиной, правоохранительные органы будут обязательно выяснять, каким образом происходило расселение и в связи с чем в доме, который признан аварийным с 2020 года, проживали люди: «Должностное лицо (либо несколько должностных лиц), в чьи обязанности входит контроль за данным вопросом, может понести уголовную ответственность по ст. 293 УК РФ за отсутствие свое­временных мер по обеспечению безопасности людей, что повлекло указанные последствия».

Ани Айвазян