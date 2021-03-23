Кремль не считает Евросоюз близким партнером России

Евросоюз сейчас не является близким партнером России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, прервать отношения решил Брюссель, а не Москва.

Господина Песков в ходе пресс-колла попросили прокомментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об отношениях России с ЕС. «Евросоюз сейчас, к сожалению, не является нашим близким партнером просто по той причине, что он заморозил отношения по линии Брюссель—Москва»,— сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что отношения были прерваны по решению Брюсселя. «Это решение никогда не принимала Москва, это было решение Брюсселя. Вот что имел в виду министр. Но разумеется, на двусторонней основе у нас продолжается диалог с государствами—членами ЕС, и мы дальше надеемся на продолжение этого диалога, он необходим для урегулирования тех разногласий, которые имеются между нами. Их урегулировать без диалога просто невозможно»,— сказал он.

Ранее глава МИД России сказал, что у страны с «Евросоюзом как с организацией отношений нет». По его словам, США и Европа подменяют дипломатию «шагами по навязыванию всем другим своих правил, которые, они считают, должны лежать в основе миропорядка,— не международное право, а правила».

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бывшим премьер-министром Бельгии, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Обе стороны в комментариях по итогам беседы дали понять, что нынешнее состояние отношений между Москвой и Брюсселем их не устраивает.

Подробности — в материале “Ъ” «Санкции против России ставят под вопрос какое-либо взаимодействие».