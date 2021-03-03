Всякий найм должен быть оплачен

Российские работодатели смогут получить субсидию в размере МРОТ за трудоустройство потерявших работу в период эпидемии коронавируса. Такую федеральную программу планирует запустить Минтруд — она позволит трудоустроить не менее 200 тыс. официальных безработных. Распределять средства за найм работников, по данным “Ъ”, будет Фонд социального страхования (ФСС).

Среди официально безработных стало больше не имеющих образования и опыта работы, следует из аналитической записки ВНИИ труда для профильного министерства (есть у “Ъ”). Напомним, в начале 2020 года правительство по поручению президента увеличило пособия по безработице. Это привело к резкому росту обращений россиян в службы занятости, после чего Минтруд поручил ВНИИ труда раз в квартал анализировать характеристики таких безработных. Как следует из записки, за последние три месяца 2020 года в службы занятости обратился 1 млн человек. Общее число зарегистрированных безработных по итогам четвертого квартала 2020 года составило 2,8 млн человек — почти на четверть меньше, чем в конце предыдущего квартала. Большинство обратившихся за пособиями (60,2%) в октябре—декабре составляли люди в возрасте 30–49 лет, 21,2% — молодые люди, еще 25,3% приходится на людей старше 50 лет. Доля безработных без профессионального образования составила 60,5%, на обладателей среднего профессионального и высшего образования пришлось по 22,4% и 17,1% соответственно.

В целом, как отмечается в документе, за год изменилось не только число официально зарегистрированных безработных, но и их структура. Так, более чем на 60% выросла доля не имеющих профессионального образования, а доля тех, кто имел профессиональный опыт до начала трудоустройства, наоборот, сократилась на 20%, на треть упала доля безработных, которые ищут работу менее четырех месяцев. В результате, как считают в НИИ труда, у соискателей, обращающихся в центры занятости, растет потребность в индивидуальном сопровождении поиска работы.

Как пояснили “Ъ” в пресс-службе Минтруда, ведомство учло эти изменения при выборе инструментов для снижения напряженности на рынке труда. Так, ведомство запустило на базе ВНИИ труда центр компетенций, который разработает набор стандартов для помощи в трудоустройстве разным категориям соискателей — в этом году они начнут применяться в центрах занятости. Также, как ранее заявлял глава ведомства Антон Котяков (см. “Ъ” от 29 января), Минтруд планирует расширить существующие программы переобучения — 115 тыс. человек смогут пройти его в рамках федеральной программы нацпроекта «Демография», еще 60 тыс. человек получат помощь с трудоустройством в рамках программы социального контракта.

Самой же масштабной станет новая федеральная программа субсидирования найма работодателям. Они смогут получить субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в качестве безработных до 1 января 2021 года. По словам источника “Ъ” в одном из региональных правительств, распределять средства будет ФСС — фонд будет получать информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивать субсидии их работодателю напрямую. «Такая схема была предложена с учетом печального опыта внедрения федеральных доплат за коронавирус медработникам, когда их распределение регионами привело к непрерывным скандалам и пришлось переводить эту работу в ведение фонда. Поскольку в этом случае речь также идет о федеральных средствах, было решено использовать эту схему изначально»,— отмечает собеседник “Ъ” в Белом доме.

Анастасия Мануйлова