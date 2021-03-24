Театры социальной драмы

Во Франции набирает силу движение «Оккупированные театры» — к третьей неделе протестов более 60 театров по всей стране заняты мирными демонстрантами. К актерам, режиссерам, техперсоналу и студентам сегодня присоединяются и сочувствующие из других, не связанных с театром профессий, которых пандемия также оставила без работы. С подробностями из Парижа — Мария Сидельникова.

Все началось еще 4 марта. В обеденное время группа театральных работников вошла в парижский «Одеон» и заявила, что не выйдет оттуда, пока власти вплотную не займутся их судьбой. Среди протестующих — актеры, режиссеры, студенты, рабочие сцены: все те, кто уже фактически год живет без работы, на пособие. В знак солидарности с парижскими «оккупантами» занимать театры стали по всей Франции: 10 марта их было пять, к началу этой недели уже 65 — движение приобрело масштаб и скоординированность. В унисон с театральными протестами прозвучала и церемония вручения кинопремии «Сезар». Скандал с появлением обнаженной актрисы Корин Масьеро, на теле которой было написано «Без культуры нет жизни», неделю не сходил с первых полос французских газет.

Днем коллективных протестных акций объявлена пятница. Остальное время протестующие проводят в театрах, дежурят посменно (санитарные нормы обязывают), участвуют в ежедневных летучках. В «Одеоне» сейчас находится около 30 человек. Ряды протестующих из творческих профессий пополнили гиды, менеджеры отелей, сотрудники сферы развлечений, которые тоже остались не у дел. Их фронт борьбы — фойе и площадь перед театром. Полиция дежурит круглосуточно, но не вмешивается. Директор театра режиссер Стефан Брауншвейг к протестующим не присоединяется, но и не выгоняет. А на сцене «Одеона» меж тем продолжаются репетиции спектакля французского кинорежиссера Кристофа Оноре с Кьярой Мастроянни.

«Требуем ли мы открытия театров и возвращения культурной жизни? И да, и нет,— объясняет “Ъ” "оккупант" Одеона, 35-летний актер Антони.— Если правительство завтра откроет театры, но без конкретной программы помощи небольшим труппам, которые сегодня едва сводят концы с концами, то это уже не имеет никакого смысла. Без государственной поддержки мы не выживем». Главное требование протестующих — отмена реформы социального обеспечения на случай безработицы. Соответствующий закон после двух отсрочек должен вступить в силу с 1 июля. В нем предусмотрено изменение условий доступа к страхованию по безработице (для получения пособия теперь придется работать в течение шести месяцев за последние два года против четырех месяцев сегодня) и снижение суммы выплат (высчитываются индивидуально).

Во Франции постоянные бессрочные контракты — явление редкое, их могут позволить себе только государственные гранды вроде Парижской оперы. Весь же остальной мир культуры, кино и музыки работает в основном по временным контрактам. Тонкостей там много, но если говорить в общих чертах, то доход индивидуальных работников складывается из почасовой платы плюс пособие, которое компенсирует незаработанное. Очевидно, что за последний год (театры во Франции закрыты с 29 октября 2020 года, и нет даже примерной даты их открытия, плюс месяцы первого карантина) сотни тысяч людей были лишены заработка. Отсюда еще одно принципиальное требование протестующих — продлить так называемый белый год (когда во время пандемических ограничений будут действовать и специальные условия получения пособий и помощи) до августа 2022 года: сейчас программа чрезвычайных выплат по безработице утверждена только до августа 2021-го.

В самом начале протестов министр культуры Розлин Башло встретилась с «оккупантами» «Одеона». По итогам переговоров она заявила, что правительственная комиссия изучает ситуацию с продлением «белого года» и никакие сценарии «не исключены». Кроме того, по согласованию с премьером Жаном Кастексом из госбюджета были выделены дополнительные €20 млн на поддержку нуждающихся творческих коллективов (€30 млн согласовали ранее). «Ни одна другая страна в мире не поддерживает культуру так, как поддерживаем ее мы во Франции. Это наша особенность,— отметила Розлин Башло в интервью France Info.— Оккупирование театров и культурных учреждений — неэффективный способ, это бесполезно. Эти акции ставят под угрозу архитектурные памятники». С тех пор министр к этому вопросу не возвращалась. Но и протестующие ждут решений не от нее, а от главы правительства.

Театру «Одеон» не впервой становиться сценой протестных движений. В мае 1968 года во время студенческих волнений вслед за Сорбонной оккупировали и «Одеон». Артисты, студенты и рабочие слились в едином революционном порыве против буржуазной культуры. Но в сегодняшнем «Одеоне» вспоминают не столько май 1968 года, сколько конец 2018-го. «Мы не "желтые жилеты", хотя проблема покупательной способности для нас тоже стоит очень остро,— говорит Антони.— Но ведь и борьба "желтых жилетов" тоже когда-то начиналась с безобидных "оккупаций" перекрестков с круговым движением. Во что это вылилось, мы все видели».