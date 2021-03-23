В России выявили минимальное с 29 сентября число случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 8457 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб по борьбе с вирусом. Это минимум с 29 сентября 2020 года. Сегодня выявлено на 8,91% случаев меньше, чем накануне (9284). Общее число заразившихся достигло 4 474 610.

Регионы-лидеры по числу новых случаев заражения:

Москва — 1042 (1 014 091 за все время),

Санкт-Петербург — 812 (388 657),

Московская область — 513 (227 696),

Нижегородская область — 335 (105 002),

Ростовская область — 239 (78 911).

Умерли за последние сутки 427 человек, накануне было на 18,28% меньше (361). Всего за время пандемии умерли 95 818. Выздоровели 10 860 человек, всего — 4 088 045.

Регионы-лидеры по числу умерших:

Москва — 51 (16 235 за все время),

Санкт-Петербург — 42 (11 994),

Московская область — 16 (5296),

Воронежская область — 15 (2317),

Краснодарский край — 12 (2233).

За все время в мире коронавирус выявили у более 123,6 млн человек, умерли 2,7 млн. Россия находится на четвертом месте в списке стран с наибольшим числом случаев заражения после США (29,8 млн), Бразилии (12 млн) и Индии (11,6 млн).

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Ожидается, что сегодня, 23 марта, прививку от COVID-19 сделает президент Владимир Путин. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, до 15 июня в России привьют около 30 млн человек. Первый компонент вакцины уже получили 6,3 млн россиян (4,35% населения). Ранее Минтруд предложил Минздраву исключить дистанционных работников из Национального календаря профилактических прививок.

Подробнее о предложении Минтруда — в материале “Ъ” «Вакцинация сходит с дистанции».