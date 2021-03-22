Суточная заболеваемость COVID-19 в России снижается четвертый день подряд

За последние сутки в России зарегистрировано 9284 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб по борьбе с вирусом. Это на 0,16% меньше, чем накануне (9299). Общее число заразившихся достигло 4 466 153.

Регионы-лидеры по числу новых случаев заражения:

Москва — 1586 (1 013 049 за все время),

Санкт-Петербург — 865 (387 845),

Московская область — 646 (227 183),

Нижегородская область — 339 (104 667),

Ростовская область — 240 (78 672).

Умер за последние сутки 361 человек, накануне на 2,61% больше — 371. Всего за время пандемии умер 95 391. Выздоровели 7790 человек, всего — 4 077 185.

Регионы-лидеры по числу умерших:

Москва — 56 (16 184 за все время),

Санкт-Петербург — 35 (11 952),

Московская область — 21 (5280),

Воронежская область — 20 (2302).

В мире COVID-19 заразились более 123 млн человек, умерли 2,7 млн. Россия находится на четвертом месте в списке стран с наибольшим числом случаев заражения после США (29,8 млн), Бразилии (11,9 млн) и Индии (11,5 млн).

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Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что защитные антитела к коронавирусу не вырабатываются у минимум 20% переболевших. Он рекомендовал таким людям привиться от коронавируса для гарантированной выработки антител.

Подробнее о вакцинации в России и мире — в материале “Ъ” «Гонка вакцинаций».