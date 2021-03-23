NYT: команда Байдена готовит план стимулирования экономики на $3 трлн

Советники президента США Джо Байдена на этой неделе представят ему план стимулирования экономики на $3 трлн, сообщили источники The New York Times (NYT). По информации издания, для этого предлагается повысить налоги для корпораций и для наиболее состоятельных американцев.

NYT утверждает, что план обсуждается уже несколько месяцев. Советники хотят разбить его на два законопроекта. Значительную часть средств команда президента предлагает направить на развитие инфраструктуры: транспортную систему, интернет, 5G, энергосистемы. Также деньги пойдут на переподготовку граждан.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя статью, сказала о неуместности «спекуляций по будущим предложениям в экономической сфере». По ее мнению, они «не отражают ход мыслей в Белом доме». Она отметила, что администрация рассматривает разные варианты поддержки населения.

Господин Байден ранее в марте утвердил меры по поддержке экономики на фоне пандемии на $1,9 трлн. Средства направили на финансирование вакцинации, а также на стимулирование экономики. Граждане получат по $1,4 тыс. $350 млрд пойдут на помощь властям штатов.

Подробности — в материале “Ъ” «Триллионы на марше».