Триллионы на марше

Сенат США в субботу утвердил инициированный Джо Байденом новый пакет помощи американской экономике в размере $1,9 трлн — это позволит сохранить антикризисные выплаты и нарастить расходы на борьбу с пандемией. Пакет был утвержден исключительно за счет поддержки представителей Демократической партии, однако даже для этого авторам законопроекта пришлось отказаться от одного из наиболее смелых предложений — повышения минимального уровня заработной платы до $15 в час. Ожидаемые последствия вливаний — рост экономики США на уровне до 6% ВВП в год и рост инфляции, который по крайней мере пока не остановит новую администрацию.

Сенат США в прошлую субботу одобрил пакет помощи на $1,9 трлн (эквивалентно десятой части ВВП страны). После долгих согласований за проголосовало 50 сенаторов, против — 49. Теперь документ должны поддержать представители нижней палаты Конгресса (где у демократов большинство), после чего он отправится на подпись к президенту Джо Байдену — принятие масштабной программы помощи было одним из ключевых предвыборных обещаний. Представители Республиканской партии отказались поддерживать пакет, сославшись на то, что наращивание расходов в текущей ситуации является избыточным.

Напомним, в конце марта заканчивается действие дополнительных пособий, предусмотренных предыдущими пакетами помощи. В декабре после долгих согласований Конгресс смог утвердить программу помощи на $900 млрд. Ранее, в конце марта, был утвержден пакет мер поддержки на $2,2 трлн. В мае же был одобрен дополнительный пакет на $483 млрд. Теперь речь идет о дополнительных индивидуальных выплатах по $1,4 тыс. (в текущей программе — $600 для тех, чей доход составляет менее $75 тыс. в год), а также сохранении добавки к пособиям по безработице в размере $300 (и продлении их действия с марта до сентября).

Также предусмотрено увеличение социальной поддержки (в том числе продление отсрочек по погашению арендных платежей и субсидирование медицинского страхования) и расширение применения отдельных налоговых вычетов. Эти меры обойдутся бюджету примерно в $1 трлн.

Но даже сенаторы-демократы не смогли договориться о сохранении предложенного Белым домом увеличения минимальной оплаты труда до $15 в час (c 2009 года она не менялась и составляет $7,25, но отдельные штаты применяют более высокие ставки, однако даже в Калифорнии они не превышают $14 в час). Эта поправка была отвергнута.

Непосредственно на борьбу с кризисом, в том числе распространение вакцин (согласно плану, за 100 дней должно быть распространено 100 млн доз вакцины), предлагается направить $400 млрд, еще $350 млрд — трансферты штатам для замещения выпадающих налоговых доходов и поддержки занятости в госсекторе и $130 млрд — на господдержку школ. Заметим, по итогам 2020 фискального года (закончился в сентябре) расходы американского бюджета уже существенно превысили плановый показатель в $4,8 трлн, составив, по данным управления Конгресса США по бюджету, $6,6 трлн. Рост — на 47% к 2019 году. Доходы бюджета при этом равны $3,3 трлн (сократились на $42 млрд). Дефицит — 14,9% ВВП (максимум с 1945 года) против 4,6% в 2019-м. Объем публичного долга вырос с 79,2% до 100,1% ВВП. Между тем последние данные статистики свидетельствуют о восстановлении американской экономики (см. «Ъ-Онлайн»).

Принятие пакета в $1,9 трлн, вероятно, приведет к дополнительному росту инфляции, которая уже находится на самом высоком уровне с 2013 года, но пока и не близка к посткризисному пику, который отмечался в 2011 году (тогда даже за вычетом стоимости энергии и продовольствия рост цен превышал 2% — официальный таргет ФРС США), указывают в Capital Economics. С учетом того что ФРС теперь готова не сворачивать стимулирующую политику даже в случае превышения таргета, увеличение инфляции вряд ли приведет к смене курса, полагают в центре (ближайшее заседание регулятора состоится на следующей неделе). По данным за январь, инфляция потребительских цен, на которую ориентируется ФРС, составила 1,5% (в декабре — 1,4%). Что касается влияния на ВВП, то дополнительное увеличение госрасходов может разогнать его рост до 6,5% — это выше прогноза той же ФРС (4,2% в этом году после спада в прошлом на 2,3%), прогнозируют в Capital Economics. В ING Bank также рассчитывают на более высокие темпы роста — около 6%, но и на временный разгон инфляции — до 3,5% во втором квартале этого года.

Татьяна Едовина