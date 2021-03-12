Байден утвердил меры по поддержке экономики на $1,9 трлн

Президент США Джо Байден утвердил пакет мер по поддержке экономики на фоне пандемии на $1,9 трлн. Церемония подписания состоялась в Белом доме в четверг, 11 марта. Ровно год назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса.

«Этот исторический документ поможет восстановить позвоночник (основу.—“Ъ”) этой страны»,— сказал господин Байден (цитата по Reuters).

Средства будут выделены непосредственно на борьбу с пандемией, в частности на финансирование вакцинации, а также на стимулирование экономики. Деньги, в частности, пойдут на индивидуальные выплаты по $1,4 тыс. — на это предусмотрено $400 млрд. Еще $350 млрд пойдут на помощь властям штатов.

Подробности — в материале “Ъ” «Триллионы на марше».