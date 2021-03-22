Глава Twitter продал первый в истории твит за $2,9 млн

Создатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси продал за $2,9 млн самый первый в истории твит собственного авторства, сообщается на сайте онлайн-аукциона Valuables. Покупателем стал гендиректор компании Bridge Oracle Хакан Эстави.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

В первом твите в 2006 году господин Дорси написал: «Просто настраиваю свой Twttr».

Точная сумма сделки составила $2 915 835,47. В правилах Valuables уточнялось, что победитель аукциона получит «уникальный цифровой сертификат на твит, подписанный его автором».

«Привет, Джек. Спасибо, что принял мое предложение. Я рад, что эти деньги пойдут на благотворительность»,— написал господин Эстави в Twitter.

Основатель Twitter Джек Дорси ранее говорил, что намерен направить вырученные деньги фонду GiveDirectly на программу помощи нищим семьям Африки Africa Response. Запись была выставлена на онлайн-аукционе Valuables в декабре 2020-го.

О ценности твита как цифрового актива — в материале “Ъ” «Искусство перетекает в "цифру"».