Искусство перетекает в «цифру»

Глава Twitter направит деньги за первый твит на благотворительность. Сообщение в виде цифрового актива выставлено на аукцион. Первую публикацию в соцсети Джек Дорси разместил в 2006 году. «Просто настраиваю свой Twitter»,— написал он. В прошлом месяце похожую сделку провел американский музыкант Джастин Блау. Он продал свой новый альбом в виде виртуального актива и заработал $11,5 млн. Почему новые цифровые активы стали так популярны? Расскажет Григорий Колганов.

Более 100 тыс. объектов на сумму более $200 млн — столько, по данным сайта Сrypto Art, продали цифровых произведений в мире. Консервативные пользователи интернета недоумевают: смысл искусства в том, чтобы наслаждаться им вживую, а технология NFT — невзаимозаменяемых токенов — такой возможности не дает. А ведь в цифровой актив начали переводить и несуществующие в реальности вещи: например, глава Twitter выставил на аукцион свой самый первый твит и хочет за него несколько миллионов долларов.

И, по понятным причинам, люди готовы тратить на это огромные суммы, говорит совладелец криптомаркета Coin Place Станислав Тэо: «Когда у нас есть такой подписанный цифровой актив, с ним действуют те же правила, что и с антиквариатом. Его мало, при этом те вещи, которые раньше продать было нельзя, теперь, благодаря такой форме, продать можно. Здесь то же самое: у этого человека есть первый твит, а у тебя нет.

Право это говорить, право это ощущать стоит каких-то денег».

Неделю назад канадская певица Grimes таким же образом всего за 20 минут торгов заработала $6 млн. Некоторые произведения она продала в единственном экземпляре, другие, включая рисунки и видео, тиражом в десятки и сотни копий. Авторов можно понять: помимо хайпа они стремятся обезопасить свои произведения, считает основатель Telegram-канала BlockchainRF Ани Асланян: «Художники, писатели, авторы песен начали вникать в то, как работает эта технология, и таким образом решили увековечить свой продукт.

Потому что с картиной может что-то случиться, например, твит удалился случайно, а цифровой токен, который существует в виде кода, достаточно сложно потерять».

Цифровые токены — это одна из составляющих технологии блокчейн, которая стала популярна с распространением криптовалют. Но если в открытом блокчейне все токены равны друг другу, то в NFT каждый токен уникален. К тому же к достоверности цифрового актива возникает меньше вопросов, чем к реальным произведениям, продолжает Станислав Тэо: «В отличие от антиквариата правильно защищенный цифровой токен значительно сложнее подделать, фактически невозможно. В отличие, к примеру, от картины, которая написана когда-то давно, бывает, что позже какие-то объекты искусства признают ненастоящими и поддельными».

Правда, есть риск того, что цифровой арт-объект украдут, даже не проникая в дом владельца. И это несмотря на то, что блокчейн хорошо защищен, рассказывает Ани Асланян: «Новые технологии, которые основаны именно на блокчейне, минимизируют возможности легкого доступа к так называемым ключам. Но в то же время нужно понимать, что на сегодняшний день еще не создано ни одной технологии, которую невозможно было бы рассекретить или взломать».

Пока в цифровые токены переводятся в основном произведения искусства. На прошлой неделе это произошло с картиной Бэнкси, которую предварительно сожгли, на этой — с песнями американского музыканта Джастина Блау, который продал их цифровые копии за почти $12 млн.

Несмотря на то, что новые типы цифровых активов встретили недопонимание со стороны поклонников искусства, собеседники “Ъ FM” уверены: эта технология продолжит развиваться и станет только популярнее.

Даниил Бабкин