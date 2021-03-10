Глава Twitter пообещал направить деньги за первый твит на благотворительность

Основатель Twitter Джек Дорси намерен направить деньги, вырученные за первый твит, фонду GiveDirectly на программу помощи нищим семьям Африки Africa Response. Стоимость твита на аукционе достигла $2,5 млн.
«Немедленно конвертирую вырученные деньги в биткойны и направлю их на Africa Response от GiveDirectly»,— написал господин Дорси в Twitter.
Онлайн-аукцион на первый твит продлится до 21 марта. Покупатель получит уникальный цифровой сертификат, подписанный и заверенный его автором. В первом твите в 2006 году господин Дорси написал: «Просто настраиваю свой Twttr».
«Я из тех, кто твитит о том, что ел на завтрак, ланч и ужин»
Создатель Twitter Джек Дорси в десяти цитатах