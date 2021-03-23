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Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ   |  купить фото

«Ростех» бросил пакистанскую трубу

Россия заменит акционеров проекта газопровода Карачи—Лахор

Россия и Пакистан изменят структуру акционеров проекта строительства газопровода Карачи—Лахор стоимостью около $2,5 млрд. «Ростех», который прежде должен был возглавить проект, вышел из него из-за санкций. Теперь Россию будет представлять консорциум с участием ЕТК Александра Карманова и ТМК Дмитрия Пумпянского. Смена акционеров может придать новый импульс проекту после пяти лет задержки.


Структура «Ростеха» «РТ-Глобальные ресурсы» вышла из проекта строительства газопровода в Пакистане мощностью 12,4 млрд кубометров, следует из протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение от 16 октября 2015 года. Изначально планировалось, что трубопровод свяжет СПГ-терминалы на юге Пакистана около порта Карачи с Лахором на севере страны. Теперь конечная точка трубы будет чуть южнее — в Пхул-Нагаре (провинция Пенджаб), при этом название проекта изменится с «Север—Юг» на «Пакистанский поток».

«Ростех» планировал участвовать в проекте по схеме BOOT (build-own-operate-transfer): в течение 25 лет газопровод должен был находиться в собственности проектной компании, после чего права собственности переходили бы Пакистану. Пакистанский партнер проекта — ISGS — должен предоставить гарантии по загрузке газопровода и оплату транспорта газа по долгосрочному тарифу. «Ростех» также отвечал за привлечение заемного финансирования, в 2015 году проект оценивался в $2,5 млрд. Но с 2014 года «Ростех» находится под санкциями, что автоматически исключало привлечение кредитов у западных банков.

Как пояснил “Ъ” источник, знакомый с ходом переговоров между Москвой и Исламабадом, консультации с «Ростехом» де-факто заморожены уже несколько лет из-за секторальных санкций в отношении компании.

В программе развития пакистанского нефтегазового сектора за 2020 год, подготовленной Минэнерго страны, отмечается, что Россия предоставит Пакистану партнера, не находящегося под санкциями.

Теперь для строительства трубы предлагается учредить SPV-компанию, где пакистанской стороне будет принадлежать контрольный пакет, а доля России составит не менее 26% и будет оплачена либо в денежной форме, либо в виде услуг и продукции. Учредителями со стороны РФ выступят ФГУП «Центр эксплуатационных услуг» Минэнерго, «Евразийский трубопроводный консорциум» (ЕТК) Александра Карманова и Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского.

В «РТ-Глобальные ресурсы» подтвердили выход из проекта, в ТМК от комментариев отказались, в ЕТК “Ъ” не ответили.

Пакистан является одним из наиболее быстрорастущих газовых рынков в мире. Потребление газа в стране находится на уровне порядка 47 млрд кубометров газа в год, к началу 2030-х годов спрос вырастет до 55–60 млрд кубометров газа в год, отмечает аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов. Он напоминает, что, хотя сейчас Пакистан добывает до 30 млрд кубометров в год собственного газа, из-за истощения месторождений к началу 2030-х годов добыча упадет до не более 20 млрд кубометров. Уже сейчас в периоды пикового спроса страна сталкивается с дефицитом газа, и правительству приходится искусственно ограничивать поставки газа экспортно ориентированным отраслям, отдавая приоритет внутреннему рынку, добавляет он. В ближайшие годы Пакистан будет наращивать импорт сжиженного газа, считает он, поскольку из-за политической ситуации в странах-соседях проекты строительства газопроводов как из Ирана, так и из Туркменистана буксуют (см. карту). «И российским поставщикам было бы интересно прийти со своим СПГ на рынок Пакистана — участие в строительстве газопровода потенциально способно создать для российского нефтегазового бизнеса необходимые контакты, но для Пакистана главным приоритетом при закупках СПГ будет цена»,— считает аналитик.

Татьяна Дятел, Евгений Зайнуллин


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