Минэкономики позитивно оценило меры по сдерживанию цен на инфляцию

Основной вклад в рост цен в феврале внесла продовольственная инфляция, сообщило Минэкономики. Вместе с тем ведомство считает, что меры по сдерживанию цен на продукты способствовали улучшению ситуации. Росстат ранее сегодня сообщил, что цены в феврале выросли на 0,78% против 0,67% в январе.

«Основной вклад в ускорение темпов инфляции в феврале внесла продовольственная инфляция, которая ускорилась до 1,2% м/м с 1,0% м/м в январе»,— говорится в докладе Минэкономики «Картина инфляции» (.pdf).

Минэкономики отмечает, что цены на сахар в России снизились на 0,8%, рост цен на муку замедлился с 1,4% в январе до 0,4% в феврале, а рост цен на масло «сохраняется на умеренном уровне» — 0,2% в феврале против 0,1% в январе. При этом на мировом рынке цены на сахар выросли на 6,4%, на масло — на 6,2%, на зерновые — на 1,2%.

«Реализация принятых правительством РФ мер, направленных на сдерживание роста цен, способствовала улучшению ценовой ситуации, несмотря на продолжающийся рост мировых цен»,— говорится в обзоре.

Минэкономики ожидает замедления инфляции в марте до 0,5–0,6%. Ведомство считает, что она достигнет пика и начнет снижаться.

Власти в декабре объявили комплекс мер для борьбы с ростом цен на несколько категорий продуктов. Производители и торговые сети заключили соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Введена квота на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы. Действует экспортная пошлина на пшеницу.

О причинах всплеска инфляции в России — в материале “Ъ” «Инфляционная вспышка справа».