Heineken приняла аппаратное решение

У транснациональных пивоваренных компаний растет интерес к российскому рынку разливного напитка. Так, Heineken локализовала в Санкт-Петербурге производство установки по разливу пива, рассчитывая увеличить доли премиальных брендов в этом сегменте не менее чем на 10%. Потенциальные потребители скептически относятся к новинке, отмечая, что аналогичные решения других производителей могут быть дешевле и проще в эксплуатации.

Heineken (бренды Amstel, Staropramen и др.) начала выпускать в Санкт-Петербурге портативную установку для разлива пива Blade, сообщили “Ъ” в корпорации. Объем инвестиций — €3 млн. Устройство подключается к розетке, для разлива пива используется сжатый воздух, подаваемый между внешним и внутренним слоями кеги. Аппарат не требует промывки и монтажа, в устройство устанавливается восьмилитровый одноразовый кег с технологией Brewlock, не требующей баллона с CO2.

Устройство разработано для кафе, баров и ресторанов (HoReCa), в первую очередь для объектов, где нет возможности установки полномасштабных разливных установок, требующих постоянного обслуживания, поясняют в Heineken. Поставляется оборудование в залог. В том числе, говорят в Heineken, рассматривается взаимодействие с и организациями, осуществляющими выездное обслуживание праздников.

За счет локализации Blade в Heineken рассчитывают увеличить доли брендов премиального пива из портфеля компании в HoReCa не менее чем на 10%. В 2019 году выручка ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» выросла на 16,4%, до 35,88 млрд руб., чистая прибыль была 2,22 млрд руб., согласно данным Kartoteka.ru.

Национальный менеджер пивоваренной компании «Балтика» (входит в Carlsberg Group; марки Carlsberg, Tuborg и др.) по развитию продаж разливного пива Валентина Пышная говорит, что в 2019 году компания первой в российском FMCG-секторе начала продавать разливное пиво через автоматы в продуктовых магазинах (см. “Ъ” от 5 ноября 2019 года).

В прошлом году «Балтика» установила 78 таких объектов в торговых залах магазинов «Перекресток» и «Пятерочка» (входят в X5 Retail Group) в регионах северо-западной, южной и центральной части России, что позволило удвоить их общее количество в сети Х5. В 2021 году формат появился в магазинах X5 на Урале — первые автоматы начали работать в «Перекрестках» в Челябинске и Нижнем Тагиле, говорят в «Балтике». В Ab InBev Efes (марки BUD, Spaten, Corona Extra, Velkopopovicky Kozel, Hoegaarden) на вопросы “Ъ” не ответили.

Основатель сети магазинов пива «Беру выходной» Николай Желагин отмечает, что транснациональные корпорации уже некоторое время пытаются увеличить долю в сегменте разливного пива, HoReCa и пр. По его оценкам, на канал разливного пива приходится около 20% от всех продаж напитка. При этом господин Желагин напоминает, что ключевые преимущества малых и средних пивоварен — уникальные напитки, которые не хотят выпускать крупные корпорации.

Бренд-бармен «Сидр групп» Андрей Корнилов говорит, что устройство вроде Blade может быть дороже аналогов из-за относительно небольшого объема. Кроме того, этот формат требует большего времени на замену кеги. В целом, отмечает Андрей Корнилов, сегодня дистрибуторы пивоваренных компаний предоставляют клиентам все необходимое оборудование, а Blade выглядит «больше как устройство для домашних вечеринок».

Как добавляет председатель комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин, чтобы начать продажу пива в любом месте, где захотят предприниматели, потребуется такое количество юридически значимых шагов, что не каждый бизнесмен решится связываться с этим, а значит, и широкий спрос на устройство вряд ли будет.

Анатолий Костырев