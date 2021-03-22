Жену экс-сенатора Шпигеля арестовали по делу губернатора Пензенской области

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал жену бывшего сенатора Бориса Шпигеля Евгению по делу о взятке губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщили “Ъ” в пресс-службе суда. Об аресте ходатайствовало следствие.

Уже четверо фигурантов этого дела находятся в СИЗО: сам губернатор Иван Белозерцев, сотрудники представительства области в Москве Федор Федотов и Геннадий Марков и Евгения Шпигель. В деле есть еще два фигуранта: директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемый взяткодатель экс-сенатор Борис Шпигель, ныне возглавляющий группу фармацевтических компаний «Биотэк».

Сегодня, 22 марта, Басманный суд рассматривал ходатайство об аресте господина Шпигеля, но заседание было прервано по состоянию его здоровья. Бориса Шпигеля вынесли из здания суда на носилках.

Борис Шпигель Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Напомним, Ивана Белозерцева задержали утром 21 марта. По версии следствия, чиновник получил взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и денег на общую сумму более 30 млн руб. В ходе обысков в доме губернатора было найдено около 500 млн руб. и пистолет. Вместе с ним были задержаны еще пять человек, в том числе Борис Шпигель. В зависимости от роли им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ («Дача взятки», «Получение взятки», «Посредничество во взяточничестве»).

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Губернатор переехал на взятке в Москву».