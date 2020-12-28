Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата

МИД России объявил персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве Митко Борисова. Ему предписано покинуть страну в течение 72 часов. Решение было принято в ответ на высылку российских дипломатов из Софии в середине декабря.

«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре с.г. военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии»,— говорится в сообщении российского МИДа.

Военного атташе России выслали из Болгарии по обвинению в шпионаже. В течение 2020 года обвинения были предъявлены еще нескольким российским дипломатам. Россия во всех случаях называла обвинения безосновательными и ответно высылала болгарских дипломатов.