Из-за дела о шпионаже Болгария намерена объявить дипломатов РФ персонами нон грата

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о готовности объявить российских дипломатов персонами нон грата. Заявление главы правительства последовало после того, как в Болгарии задержали шесть человек по обвинению в шпионаже в пользу России.

«В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами»,— сказал журналистам господин Борисов (цитата по ТАСС).

Кто именно и когда должен будет покинуть Болгарию, премьер-министр не уточнил. Министерство иностранных дел Болгарии пока не комментировало информацию об объявлении дипломатов персонами нон грата.

О задержании шести человек стало известно накануне, 19 марта. Обвинения в шпионаже в пользу РФ предъявлены сотрудникам Минобороны Болгарии и военной разведки. Как сообщила прокуратура Болгарии, шпионаж был выявлен с помощью спецслужб США и стран ЕС. Имена задержанных, как и предмет предполагаемого шпионажа, не раскрывались. Посольство РФ в Болгарии назвало сообщения о причастности России к шпионажу очередной попыткой «демонизировать» Москву.

Три месяца назад Болгария уже выслала одного российского дипломата в связи с подозрением в шпионаже. В МИД России назвали обвинения безосновательными и объявили в ответ персоной нон грата одного болгарского дипломата.