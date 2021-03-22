Инвентаризацию виноградопригодных земель на Кубани завершат к 1 апреля 2021 года

Власти Краснодарского края к 1 апреля 2021 года планируют завершить инвентаризацию виноградопригодных земель на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В настоящее время учет виноградопригодных участков ведут в Анапе, Геленджике, Абинском, Крымском, Темрюкском, Ейском и Новокубанском районах. По словам главы Анапы Василия Швец, в городе уже отменили девять нормативных актов по переводу земель сельхозназначения в иные категории. Общая площадь участков по этим документам составила 100 га.

«Разрабатываем проект генплана, в документе закрепили виноградопригодные земли – в реестр войдет 25 тыс. гектаров», - добавил мэр курорта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил, что власти региона уже поднимали вопрос с застройкой поселка Мысхако под Новороссийском, земли которого исторически были отданы под виноградники.

«Застройка – это разовый доход. А сохранение виноградопригодных земель – это развитие виноградарства и виноделия, которые будут приносить прибыль еще 100 лет. Их застройка недопустима, и здесь должен быть жесткий контроль», - подчеркнул глава региона.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, о том, что в Краснодарском крае проведут масштабную инвентаризацию виноградопригодных земель стало известно в декабре 2020 года. Задачу исключить пригодные для выращивания винограда земли из зоны жилой застройки поставил сегодня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе совещания по корректировке генпланов.

Краснодарский край – самый крупный в России регион по развитию виноградарско-винодельческой отрасли. Общая площадь виноградников в Краснодарском крае составляет около 27 тыс. га – это около 30% от всех площадей виноградников в РФ. Винодельческая продукция, произведенная на Кубани, экспортируется в 20 стран мира.

В 2021 году В Краснодарском крае высадят 1,7 тыс. га новых виноградников, что на 10% или 200 га больше, чем годом ранее. На эти цели выделят 614 млн руб.

Ранее, 22 марта стало известно, что в Краснодарском крае запретят перевод сельскохозяйственных земель под жилую застройку. Проработать соответствующие изменения в краевое законодательство губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Алексей Белянин