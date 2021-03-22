На Кубани запретят перевод сельскохозяйственных земель под жилую застройку

В Краснодарском крае запретят перевод сельскохозяйственных земель под жилую застройку. Проработать соответствующие изменения в краевое законодательство губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил на региональном совещании с вице-губернаторами, руководителями краевого управления Росреестра, региональных ведомств и главами муниципалитетов, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Такие земли – бесценный ресурс для нашего аграрного региона. В отдельных городах и районах есть примеры, когда их отдают под застройку. Нужны дополнительные меры для защиты сельхозземель», - сказал господин Кондратьев.

По словам вице-губернатора Сергея Болдина, в ходе проверки на предмет соблюдения земельного и градостроительного законодательства, организованной в регионе в 2020 году, были выявлены случаи перевода сельхозземель под дачное строительство через суд.

«Больше всего нарушений – в Горячем Ключе и Северском районе. В Горячем Ключе под коттеджи отдали около 567 га сельскохозяйственных угодий в границах населенных пунктов, в Северском районе – 202 га. При этом застройка ведется хаотично, без учета размещения социальной и транспортной инфраструктуры», - отметил господин Болдин.

Как писал “Ъ-Кубань”, в 2020 году краевые проверки, касающиеся соблюдения земельного законодательства, затронули застройку Краснодара, Новороссийска, Северского района, Горячего Ключа, а также Туапсе и Новороссийска. Основной проблемой застройки в муниципалитетах стало жилое строительство без параллельного возведения социальных объектов.

Виктория Колганова